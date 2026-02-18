США контролюватимуть припинення вогню між Україною та РФ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що США погодилися долучитися до моніторингу потенційного припинення вогню між Україною та РФ разом з деяками іншими союзниками Києва.

Нові результати переговорів України, РФ і США

18 лютого у Женеві почалася друга зустріч у межах нового раунда переговорів.

Володимир Зеленський розповів, якого прогресу вдалося досягти за цей час.

Що стосується змістовності перемовин. Передусім, ви знаєте, два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що саме військові чудово знають, як потрібно якісно моніторити припинення вогню і припинення війни.

На переконання Володимира Зеленського, у цьому питанні ключовий фактор — лише політична воля.

Вони (сторони переговорів — ред.), в принципі, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал, — додав український лідер.

За словами Зеленського, всі інші технічні деталі щодо моніторингу згодом розкриє начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, коли повернеться з Женеви.