США контролюватимуть припинення вогню між Україною та РФ

Джерело:  Українська правда

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що США погодилися долучитися до моніторингу потенційного припинення вогню між Україною та РФ разом з деяками іншими союзниками Києва.

Головні тези:

  • Зеленський заявив про прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.
  • Він хоче вирішити всі спірні питання безпосередньо з диктатором Путіним.

18 лютого у Женеві почалася друга зустріч у межах нового раунда переговорів.

Володимир Зеленський розповів, якого прогресу вдалося досягти за цей час.

Що стосується змістовності перемовин. Передусім, ви знаєте, два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні.

Глава держави звернув увагу на те, що саме військові чудово знають, як потрібно якісно моніторити припинення вогню і припинення війни.

На переконання Володимира Зеленського, у цьому питанні ключовий фактор  — лише політична воля.

Вони (сторони переговорів — ред.), в принципі, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал, — додав український лідер.

За словами Зеленського, всі інші технічні деталі щодо моніторингу згодом розкриє начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, коли повернеться з Женеви.

