США контролюватимуть припинення вогню між Україною та РФ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що США погодилися долучитися до моніторингу потенційного припинення вогню між Україною та РФ разом з деяками іншими союзниками Києва.
Головні тези:
- Зеленський заявив про прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.
- Він хоче вирішити всі спірні питання безпосередньо з диктатором Путіним.
Нові результати переговорів України, РФ і США
18 лютого у Женеві почалася друга зустріч у межах нового раунда переговорів.
Володимир Зеленський розповів, якого прогресу вдалося досягти за цей час.
Глава держави звернув увагу на те, що саме військові чудово знають, як потрібно якісно моніторити припинення вогню і припинення війни.
На переконання Володимира Зеленського, у цьому питанні ключовий фактор — лише політична воля.
За словами Зеленського, всі інші технічні деталі щодо моніторингу згодом розкриє начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, коли повернеться з Женеви.
