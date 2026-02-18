У Росії скаржаться на дуже напружені переговори з Україною

У команді російського диктатора Володимира Путіна бідкаються, що новий раунд мирних перемовин з Україною та США виявився аж надто напруженим. Попри це, 18 лютого все ж відбудеться друга зустріч української, російської та американської делегацій.
- Станом на сьогодні лише команда Трампа задоволена першими результатами перемовин.
- Люди Путіна знову намагаються добитися від України болючих поступок.
Делегація РФ невдоволена розвитком мирних перемовин
Нова зустріч команд українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа відбулася 17 лютого у Женеві.
Однак для російської делегації ця зустрічі, мовляв, була не надто приємною.
Так, члени команди Путіна уже встигли поскаржитися журналістам, що перший раунд перемовин був "дуже напруженим".
Що саме обурило команду Путіна — поки не розкривається.
Згідно з даними ЗМІ, перша зустріч, яка відбулася 17 лютого, затягнулася аж на 6 годин.
Друга повинна початися уже 18 лютого у першій половині дні.
Журналіст американського порталу Axios Барак Равід повідомив, що саме через позицію команди Путіна переговори знову зайшли у глухий кут.
