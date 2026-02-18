У команді російського диктатора Володимира Путіна бідкаються, що новий раунд мирних перемовин з Україною та США виявився аж надто напруженим. Попри це, 18 лютого все ж відбудеться друга зустріч української, російської та американської делегацій.

Делегація РФ невдоволена розвитком мирних перемовин

Нова зустріч команд українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа відбулася 17 лютого у Женеві.

Переговори у Женеві є спробою американської адміністрації на чолі з президентом Дональдом Трампом припинити розв'язану РФ війну проти України, яка вже забрала життя сотень тисяч людей і призвела до значних руйнувань на українській території.

Однак для російської делегації ця зустрічі, мовляв, була не надто приємною.

Так, члени команди Путіна уже встигли поскаржитися журналістам, що перший раунд перемовин був "дуже напруженим".

Останні переговори "пройшли в дуже напруженій обстановці", розповів співрозмовник агентства, наближений до делегації РФ.

Що саме обурило команду Путіна — поки не розкривається.

Згідно з даними ЗМІ, перша зустріч, яка відбулася 17 лютого, затягнулася аж на 6 годин.

Друга повинна початися уже 18 лютого у першій половині дні.