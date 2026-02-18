В России жалуются на очень напряженные переговоры с Украиной
В России жалуются на очень напряженные переговоры с Украиной

Мединский
Источник:  AFP

В команде российского диктатора Владимира Путина жалуются, что новый раунд мирных переговоров с Украиной и США оказался слишком напряженным. Несмотря на это, 18 февраля состоится вторая встреча украинской, российской и американской делегаций.

  • По состоянию на сегодняшний день только команда Трампа довольна первыми результатами переговоров.
  • Люди Путина снова пытаются добиться от Украины болезненных уступок.

Делегация РФ недовольна развитием мирных переговоров

Новая встреча команд украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошла 17 февраля в Женеве.

Переговоры в Женеве являются попыткой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом прекратить войну РФ против Украины, которая уже унесла жизни сотен тысяч человек и привела к значительным разрушениям на украинской территории.

Однако для российской делегации эта встреча, мол, была не слишком приятная.

Так, члены команды Путина уже успели пожаловаться журналистам, что первый раунд переговоров был "очень напряженным".

Последние переговоры "прошли в очень напряженной обстановке", рассказал собеседник агентства, близкий к делегации РФ.

Что именно возмутило команду Путина — пока не раскрывается.

Согласно данным СМИ, первая встреча, которая состоялась 17 февраля, затянулась на 6 часов.

Вторая должна начаться уже 18 февраля в первой половине дня.

Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что именно из-за позиции команды Путина переговоры снова зашли в тупик.

Путин снова тормозит мирный процесс

