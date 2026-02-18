В команде российского диктатора Владимира Путина жалуются, что новый раунд мирных переговоров с Украиной и США оказался слишком напряженным. Несмотря на это, 18 февраля состоится вторая встреча украинской, российской и американской делегаций.
Главные тезисы
- По состоянию на сегодняшний день только команда Трампа довольна первыми результатами переговоров.
- Люди Путина снова пытаются добиться от Украины болезненных уступок.
Делегация РФ недовольна развитием мирных переговоров
Новая встреча команд украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошла 17 февраля в Женеве.
Однако для российской делегации эта встреча, мол, была не слишком приятная.
Так, члены команды Путина уже успели пожаловаться журналистам, что первый раунд переговоров был "очень напряженным".
Что именно возмутило команду Путина — пока не раскрывается.
Согласно данным СМИ, первая встреча, которая состоялась 17 февраля, затянулась на 6 часов.
Вторая должна начаться уже 18 февраля в первой половине дня.
Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что именно из-за позиции команды Путина переговоры снова зашли в тупик.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-