В команде российского диктатора Владимира Путина жалуются, что новый раунд мирных переговоров с Украиной и США оказался слишком напряженным. Несмотря на это, 18 февраля состоится вторая встреча украинской, российской и американской делегаций.

Делегация РФ недовольна развитием мирных переговоров

Новая встреча команд украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошла 17 февраля в Женеве.

Переговоры в Женеве являются попыткой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом прекратить войну РФ против Украины, которая уже унесла жизни сотен тысяч человек и привела к значительным разрушениям на украинской территории. Поделиться

Однако для российской делегации эта встреча, мол, была не слишком приятная.

Так, члены команды Путина уже успели пожаловаться журналистам, что первый раунд переговоров был "очень напряженным".

Последние переговоры "прошли в очень напряженной обстановке", рассказал собеседник агентства, близкий к делегации РФ. Поделиться

Что именно возмутило команду Путина — пока не раскрывается.

Согласно данным СМИ, первая встреча, которая состоялась 17 февраля, затянулась на 6 часов.

Вторая должна начаться уже 18 февраля в первой половине дня.