США будут контролировать прекращение огня между Украиной и РФ

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что США согласились присоединиться к мониторингу потенциального прекращения огня между Украиной и РФ вместе с другими союзниками Киева.
Главные тезисы
- Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по военному направлению.
- Он хочет решить все спорные вопросы напрямую с диктатором Путиным.
Новые результаты переговоров Украины, РФ и США
18 февраля в Женеве началась вторая встреча в рамках нового раунда переговоров.
Владимир Зеленский рассказал, какого прогресса удалось добиться за это время.
Глава государства обратил внимание на то, что именно военные отлично знают, как нужно качественно мониторить прекращение огня и прекращение войны.
По мнению Владимира Зеленского, в этом вопросе ключевой фактор — только политическая воля.
По словам Зеленского, все остальные технические детали по мониторингу впоследствии раскроет начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, когда вернется из Женевы.
