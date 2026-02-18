США будут контролировать прекращение огня между Украиной и РФ

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что США согласились присоединиться к мониторингу потенциального прекращения огня между Украиной и РФ вместе с другими союзниками Киева.

Новые результаты переговоров Украины, РФ и США

18 февраля в Женеве началась вторая встреча в рамках нового раунда переговоров.

Владимир Зеленский рассказал, какого прогресса удалось добиться за это время.

Что касается содержательности переговоров. Прежде всего, вы знаете, два направления: военное и политическое. Здесь хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что именно военные отлично знают, как нужно качественно мониторить прекращение огня и прекращение войны.

По мнению Владимира Зеленского, в этом вопросе ключевой фактор — только политическая воля.

Они (стороны переговоров — ред.), в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет определенно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал, — добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, все остальные технические детали по мониторингу впоследствии раскроет начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, когда вернется из Женевы.