ЕС пошел на уступки Венгрии и Словакии в вопросе импорта нефти РФ

Команды венгерского и словацкого лидеров Виктора Орбана и Роберта Фицо все же смогли дожать официальный Брюссель. Прежде всего, речь идет о том, что Венгрия сможет импортировать российскую нефть хорватским нефтепроводом Adria до завершения ремонта нефтепровода "Дружба".

ЕС сделал исключения для Венгрии и Словакии

Решение официального Брюсселя 18 февраля публично объявили спикеры Еврокомиссии Анна Кайса Итконнен и Шивонн Мак-Гарри.

Как стало известно, команда Виктора Орбана заявила ЕК, что планирует импортировать российскую нефть через нефтепровод Adria в качестве исключения из европейских санкций.

В настоящее время власти ЕС поддерживают диалог с Украиной о сроках ремонта нефтепровода "Дружба".

По состоянию на сегодняшний день Братислава и Будапешт располагают запасами "голубого топлива" аж на 3 месяца и "не находятся в состоянии энергетического кризиса".

Шивонн Мак-Гери обратила внимание на то, что регламент введения санкций против российского "черного золота" предусматривает исключения.

Они будут применяться, если "снабжение сырой нефти по трубопроводу из России в государство-член, не имеющее выхода к морю, прерывается по причинам, не зависящим от этого государства-члена".