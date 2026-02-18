ЄС пішов на поступки Угорщині та Словаччині у питанні імпорту нафти РФ

Команди угорського та словацького лідерів Віктора Орбана й Роберта Фіцо все ж змогли дотиснути офіційний Брюссель. Насамперед йдеться про те, що Угорщина зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба".

ЄС зробив винятки для Угорщини і Словаччини

Рішення офіційного Брюсселю 18 лютого публічно оголосили речниці Єврокомісії Анна Кайса Ітконнен та Шивонн Мак-Гаррі.

Як стало відомо, команда Віктора Орбана заявила ЄК, що планує імпортувати російську нафту через нафтопровід Adria в якості винятку з європейських санкцій.

Наразі влада ЄС підтримує діалог з Україною щодо строків ремонту нафтопроводу "Дружба".

Станом на сьогодні Братислава і Будапешт мають у своєму розпорядженні запасів "блакитного палива" аж на 3 місяці та "не перебувають у стані енергетичної кризи".

Шивонн Мак-Гері звернула увагу на те, що регламент введення санкцій проти російського “чорного золота” передбачає винятки.

Вони будуть застосовуватися, якщо "постачання сирої нафти трубопроводом із Росії до держави-члена, що не має виходу до моря, переривається з причин, що не залежать від цієї держави-члена".