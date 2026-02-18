ЄС пішов на поступки Угорщині та Словаччині у питанні імпорту нафти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС пішов на поступки Угорщині та Словаччині у питанні імпорту нафти РФ

Єврокомісія
ЄС зробив винятки для Угорщини і Словаччини
Read in English

Команди угорського та словацького лідерів Віктора Орбана й Роберта Фіцо все ж змогли дотиснути офіційний Брюссель. Насамперед йдеться про те, що Угорщина зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба".

Головні тези:

  • Санкції проти російської нафти передбачають певні винятки.
  • Саме цим одразу скористувалися Будапешт і Братислава.

ЄС зробив винятки для Угорщини і Словаччини

Рішення офіційного Брюсселю 18 лютого публічно оголосили речниці Єврокомісії Анна Кайса Ітконнен та Шивонн Мак-Гаррі.

Як стало відомо, команда Віктора Орбана заявила ЄК, що планує імпортувати російську нафту через нафтопровід Adria в якості винятку з європейських санкцій.

Наразі влада ЄС підтримує діалог з Україною щодо строків ремонту нафтопроводу "Дружба".

Станом на сьогодні Братислава і Будапешт мають у своєму розпорядженні запасів "блакитного палива" аж на 3 місяці та "не перебувають у стані енергетичної кризи".

Шивонн Мак-Гері звернула увагу на те, що регламент введення санкцій проти російського “чорного золота” передбачає винятки.

Вони будуть застосовуватися, якщо "постачання сирої нафти трубопроводом із Росії до держави-члена, що не має виходу до моря, переривається з причин, що не залежать від цієї держави-члена".

Представниця Єврокомісії додала, що Будапешт має кожні три місяці звітувати перед Брюселем про кількість імпортованої російської нафти.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Експорт нафти РФ може суттєво зменшитися через зледеніння Балтійського моря
Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський увів санкції проти Лукашенка: "Будуть особливі наслідки"
Володимир Зеленський
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії скаржаться на дуже напружені переговори з Україною
Мединський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?