Украина призывает мир наказать Лукашенко за его преступления
Украина призывает мир наказать Лукашенко за его преступления

Андрей Сибига
Преступления Лукашенко не должны остаться безнаказанными
Read in English
Читати українською

18 февраля президент Владимир Зеленский объявил о введении мощных санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко за участие в захватнической войне России против Украины. На этом фоне глава МИД Андрей Сибига от имени Украины призвал международное сообщество присоединиться к усилению давления на приспешника Путина.

Главные тезисы

  • Беларуский диктатор предоставляет ресурсы и поддержку Кремлю в войне против Украины.
  • Украина верит в европейское будущее беларуского народа, однако оно возможно только после свержения Лукашенко.

Преступления Лукашенко не должны остаться безнаказанными

Сибига обратил внимание мира на то, что беларуский диктатор является соучастником войны России против Украины.

Ни для кого не секрет, что именно Лукашенко предоставил беларускую территорию для начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Более того, он не прекращает помогать Кремлю совершать агрессию против мирных украинцев: ресурсами, компонентами, материалами, обходом санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными дронами.

Мы призываем партнеров последовать нашему примеру и обеспечить, чтобы Лукашенко испытал адекватное давление за свои преступления вместе с Путиным, за его угнетение беларуского народа и за то, что он ворует возможности и будущее у поколений беларусов.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Шеф украинской дипломатии также подчеркнул, что Киев до сих пор не теряет надежду на европейское будущее беларуского народа.

Однако это возможно только в том случае, если режим Лукашенко наконец упадет.

В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой. Беларусь принадлежит к Европе, а не к "русскому миру" — добавил Сибига.

