Україна закликає світ покарати Лукашенка за його злочини
Андрій Сибіга
18 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення потужних санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка за його участь у загарбницькій війні Росії проти України. На цьому тлі глава МЗС Андрій Сибіга від імені України закликав міжнародну спільноту долучитися до посилення тиску на поплічника Путіна.

Головні тези:

  • Білоруський диктатор надає ресурси та підтримку Кремлю у війні проти України.
  • Україна вірить к європейське майбутнє білоруського народу, однако воно можливе лише після повалення режиму Лукашенка.

Сибіга звернув увагу світу на те, що білоруський диктатор є співучасником війни Росії проти України.

Ні для кого не секрет, що саме Лукашенко надав білоруську територію для початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ба більше, він не припиняє допомагати Кремлю здійснювати агресію проти мирних українців: ресурсами, компонентами, матеріалами, обходом санкцій і навіть системою ретрансляційних станцій для управління ударними дронами.

Ми закликаємо партнерів наслідувати наш приклад і забезпечити, щоб Лукашенко зазнав адекватного тиску за свої злочини разом із Путіним, за його пригнічення білоруського народу та за те, що він краде можливості і майбутнє у поколінь білорусів.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Шеф української дипломатії також наголосив, що Київ досі не втрачає надію на європейське майбутнє білоруського народу.

Однак це можливо лише у разі, коли режим Лукашенка врешті впаде.

У майбутньому ми будемо готові прийняти демократичну Білорусь у форматі Люблінського трикутника разом із Польщею та Литвою. Білорусь належить до Європи, а не до "русского мира" — додав Сибіга.

