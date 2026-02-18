Україна закликає світ покарати Лукашенка за його злочини

18 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення потужних санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка за його участь у загарбницькій війні Росії проти України. На цьому тлі глава МЗС Андрій Сибіга від імені України закликав міжнародну спільноту долучитися до посилення тиску на поплічника Путіна.
Головні тези:
- Білоруський диктатор надає ресурси та підтримку Кремлю у війні проти України.
- Україна вірить к європейське майбутнє білоруського народу, однако воно можливе лише після повалення режиму Лукашенка.
Злочини Лукашенка не повинні залишитися безкарними
Сибіга звернув увагу світу на те, що білоруський диктатор є співучасником війни Росії проти України.
Ні для кого не секрет, що саме Лукашенко надав білоруську територію для початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Ба більше, він не припиняє допомагати Кремлю здійснювати агресію проти мирних українців: ресурсами, компонентами, матеріалами, обходом санкцій і навіть системою ретрансляційних станцій для управління ударними дронами.
Шеф української дипломатії також наголосив, що Київ досі не втрачає надію на європейське майбутнє білоруського народу.
Однак це можливо лише у разі, коли режим Лукашенка врешті впаде.
