Залужний уперше розкрив свою версію провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році

Контрнаступ Збройних сил України, який почався влітку 2023 року, повинен був забезпечити прорив у напрямку Запорізької області з подальшим виходом до Азовського моря. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уперше вирішив озвучити свою версію подій та пояснити, чому цього не сталося.

Залужний назвав причину провалу контрнаступу в 2023 році

За словами самого ексголовкома, цей контрнаступ він розробив за допомогою партнерів НАТО.

Однак, мовляв, він провалився, оскільки Сили оборони України не отримали всіх необхідних ресурсів для здійснення прориву.

Початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатню кількість сил в “єдиний кулак”, щоб повернути собі частково окупований Запорізький регіон, де розташована ЗАЕС, а потім просунути їх на південь до Азовського моря.

Залужний вкотре повторив, що успіх цієї операції був неможливий без концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Провал контрнаступу ЗсУ стався тому, що українські воїни були розпорошені по широкій території, що розбавило їхню ударну силу.

Його версію того, як контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили два західні представники.