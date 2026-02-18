Залужний уперше розкрив свою версію провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році
Україна
Залужний уперше розкрив свою версію провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році

Залужний назвав причину провалу контрнаступу в 2023 році
Read in English
Джерело:  AP

Контрнаступ Збройних сил України, який почався влітку 2023 року, повинен був забезпечити прорив у напрямку Запорізької області з подальшим виходом до Азовського моря. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уперше вирішив озвучити свою версію подій та пояснити, чому цього не сталося.

Головні тези:

  • Провал контрнаступу був пов'язаний з розпорошеністю українських військ по всій лінії фронту.
  • Це не дало можливість Залужному завдавати удару по армії РФ “єдиним кулаком”.

Залужний назвав причину провалу контрнаступу в 2023 році

За словами самого ексголовкома, цей контрнаступ він розробив за допомогою партнерів НАТО.

Однак, мовляв, він провалився, оскільки Сили оборони України не отримали всіх необхідних ресурсів для здійснення прориву.

Початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатню кількість сил в “єдиний кулак”, щоб повернути собі частково окупований Запорізький регіон, де розташована ЗАЕС, а потім просунути їх на південь до Азовського моря.

Залужний вкотре повторив, що успіх цієї операції був неможливий без концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Провал контрнаступу ЗсУ стався тому, що українські воїни були розпорошені по широкій території, що розбавило їхню ударну силу.

Його версію того, як контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили два західні представники.

Нам не дали можливості зосередити необхідні сили в одному напрямку. Рішення були іншими. Сили були розтягнуті по всій лінії фронту, — стверджує Залужний.

Політика
Економіка
Політика
