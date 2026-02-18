Залужный впервые раскрыл свою версию провала контрнаступления ВСУ в 2023 году
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный впервые раскрыл свою версию провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Залужный назвал причину провала контрнаступления в 2023 году
Read in English
Читати українською
Источник:  AP

Начавшееся летом 2023 года контрнаступление Вооруженных сил Украины должно было обеспечить прорыв в направлении Запорожской области с последующим выходом к Азовскому морю. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые решил озвучить свою версию событий и объяснить, почему этого не произошло.

Главные тезисы

  • Провал контрнаступления был связан с распыленностью украинских войск по всей линии фронта.
  • Это не позволило Залужному нанести удар по армии РФ "единым кулаком".

Залужный назвал причину провала контрнаступления в 2023 году

По словам самого экс-головкома, это контрнаступление он разработал с помощью партнеров НАТО.

Однако оно провалилось, поскольку Силы обороны Украины не получили всех необходимых ресурсов для совершения прорыва.

Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточное количество сил в "едином кулаке", чтобы вернуть себе частично оккупированный Запорожский регион, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуть их на юг к Азовому морю.

Залужный повторил, что успех этой операции был невозможен без концентрированного наращивания сил и тактической неожиданности.

Провал контрнаступления ЗСУ произошел потому, что украинские воины были рассеяны по широкой территории, что разбавило их ударную силу.

Его версию того, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, подтвердили два западных источника.

Нам не дали возможность сосредоточить необходимые силы в одном направлении. Решения были другими. Силы были растянуты по всей линии фронта, — утверждает Залужный.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В России жалуются на очень напряженные переговоры с Украиной
Мединский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС пошел на уступки Венгрии и Словакии в вопросе импорта нефти РФ
Еврокомиссия
ЕС сделал исключения для Венгрии и Словакии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США будут контролировать прекращение огня между Украиной и РФ
Новые результаты переговоров Украины, РФ и США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?