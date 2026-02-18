Залужный впервые раскрыл свою версию провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Начавшееся летом 2023 года контрнаступление Вооруженных сил Украины должно было обеспечить прорыв в направлении Запорожской области с последующим выходом к Азовскому морю. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые решил озвучить свою версию событий и объяснить, почему этого не произошло.

Залужный назвал причину провала контрнаступления в 2023 году

По словам самого экс-головкома, это контрнаступление он разработал с помощью партнеров НАТО.

Однако оно провалилось, поскольку Силы обороны Украины не получили всех необходимых ресурсов для совершения прорыва.

Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточное количество сил в "едином кулаке", чтобы вернуть себе частично оккупированный Запорожский регион, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуть их на юг к Азовому морю.

Залужный повторил, что успех этой операции был невозможен без концентрированного наращивания сил и тактической неожиданности.

Провал контрнаступления ЗСУ произошел потому, что украинские воины были рассеяны по широкой территории, что разбавило их ударную силу.

Его версию того, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, подтвердили два западных источника.