В СБУ отреагировали на заявление Залужного о "рейде" силовиков в 2022 году
Категория
Украина
Дата публикации

В СБУ отреагировали на заявление Залужного о "рейде" силовиков в 2022 году

В СБУ утверждают, что не проводили обыски в штабе Залужного
Читати українською
Источник:  Украинская правда

В Службе безопасности Украины официально подтвердили СМИ, что в 2022 году их силовики действительно посетили законспирированный командный пункт Валерия Залужного в Киеве. Несмотря на это, в СБУ уверяют, что обысков как таковых тогда не было, а Василий Малюк и тогдашним главком ВСУ быстро нашли общий язык.

Главные тезисы

  • Залужный решил больше не скрывать информацию о своих непростых отношениях с ОПУ.
  • Однако в СБУ утверждают, что они не были вовлечены в этот конфликт.

В СБУ утверждают, что не проводили обыски в штабе Залужного

В рамках нового интервью экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о конфликте с бывшим главой ОПУ Андреем Ермаком.

По словам действующего посла, он вспыхнул в сентябре 2022 года, когда во временный пункт военного командования в Киеве с обысками вломились сотрудники СБУ.

В спецслужбе заверили журналистов, что в тот период происходили следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов.

По одному из адресов, фигурировавшему в уголовном производстве, в то время был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.

По факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена, — утверждает пресс-служба СБУ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США будут контролировать прекращение огня между Украиной и РФ
Новые результаты переговоров Украины, РФ и США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный впервые раскрыл свою версию провала контрнаступления ВСУ в 2023 году
Залужный назвал причину провала контрнаступления в 2023 году
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я отобью эту атаку". Залужный рассказал о конфликте с Ермаком
Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?