В СБУ отреагировали на заявление Залужного о "рейде" силовиков в 2022 году

В Службе безопасности Украины официально подтвердили СМИ, что в 2022 году их силовики действительно посетили законспирированный командный пункт Валерия Залужного в Киеве. Несмотря на это, в СБУ уверяют, что обысков как таковых тогда не было, а Василий Малюк и тогдашним главком ВСУ быстро нашли общий язык.
Главные тезисы
- Залужный решил больше не скрывать информацию о своих непростых отношениях с ОПУ.
- Однако в СБУ утверждают, что они не были вовлечены в этот конфликт.
В СБУ утверждают, что не проводили обыски в штабе Залужного
В рамках нового интервью экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о конфликте с бывшим главой ОПУ Андреем Ермаком.
По словам действующего посла, он вспыхнул в сентябре 2022 года, когда во временный пункт военного командования в Киеве с обысками вломились сотрудники СБУ.
В спецслужбе заверили журналистов, что в тот период происходили следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов.
По одному из адресов, фигурировавшему в уголовном производстве, в то время был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.
