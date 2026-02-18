"Я отобью эту атаку". Залужный рассказал о конфликте с Ермаком

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил журналистам, что у него был конфликт с эксглавой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Он разгорелся во время первого успешного контрнаступления Сил обороны осенью 2022 года.

Ермак вмешивался в работу Залужного

Как утверждает бывший головком, ситуация достигла точки кипения, когда в сентябре 2022 года он завершил встречу в штабе президента Владимира Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве.

Прошло несколько часов, и в кабинет Залужного без разрешения ворвались десятки агентов СБУ, чтобы обыскать помещение.

Что важно понимать, на тот момент там было более десятка британских офицеров.

Залужный рассказал, что во время рейда позвонил тогдашнему главе ОПУ Андрею Ермаку.

Он сразу предупредил соратника Зеленского, что готов вызвать военных, чтобы остановить обыск и защитить командный центр.

Я буду бороться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки… Я сказал Ермаку, что отбью эту атаку, потому что знаю, как воевать, — вспоминает Валерий Залужный. Поделиться

По его словам, Ермак оказывал значительное влияние на стратегические решения во время войны.