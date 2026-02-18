"Я отобью эту атаку". Залужный рассказал о конфликте с Ермаком

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил журналистам, что у него был конфликт с эксглавой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Он разгорелся во время первого успешного контрнаступления Сил обороны осенью 2022 года.
Главные тезисы
- Ермак влиял на военные решения, хотя это не входило в спектр его обязанностей.
- Залужный отметил, что не боялся давать отпор бывшему главе ОПУ.
Ермак вмешивался в работу Залужного
Как утверждает бывший головком, ситуация достигла точки кипения, когда в сентябре 2022 года он завершил встречу в штабе президента Владимира Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве.
Прошло несколько часов, и в кабинет Залужного без разрешения ворвались десятки агентов СБУ, чтобы обыскать помещение.
Что важно понимать, на тот момент там было более десятка британских офицеров.
Залужный рассказал, что во время рейда позвонил тогдашнему главе ОПУ Андрею Ермаку.
Он сразу предупредил соратника Зеленского, что готов вызвать военных, чтобы остановить обыск и защитить командный центр.
По его словам, Ермак оказывал значительное влияние на стратегические решения во время войны.
