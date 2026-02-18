"Я відіб'ю цю атаку". Залужний розповів про конфлікт із Єрмаком

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив журналістам, що у нього був конфлікт з ексглавою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Він розгорівся під час першого успішного контрнаступу Сил оборони восени 2022 року.

Єрмак втручався у роботу Залужного

Як стверджує колишній головком, ситуація сягнула точки кипіння, коли у вересні 2022 року він завершив зустріч в штабі президента Володимира Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві.

Минуло кілька годин, і до кабінету Залужного без дозволу увірвалися десятки агентів СБУ, щоб обшукати приміщення.

Що важливо розуміти, на той момент там було понад десяток британських офіцерів.

Залужний розповів, що під час рейду зателефонував тодішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку.

Він одразу попередив соратника Зеленського, що готовий викликати військових, аби зупинити обшук і захистити командний центр.

Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки… Я сказав Єрмаку, що відбию цю атаку, бо знаю, як воювати, — згадує Валерій Залужний.

За його словами, Єрмак мав значний вплив на стратегічні рішення під час війни.