Украина и Молдова сорвали попытку России совершить убийства известных людей — фото и видео

Контрразведка Службы безопасности Украины вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции и Национальным инспекторатом расследований Генерального инспектората полиции Молдовы успешно сорвали новую попытку Россию организовать серию заказных убийств в пределах Украины.

Украина и Молдова сорвали новый план России

Новая масштабная спецоперация получила кодовое название "Энигма 2.0".

В рамках ее реализации на территории Украины и Молдовы успешно ликвидировали оперативно-боевую группу РФ — она получила задачу убить нескольких известных украинских людей.

Так, в список целей Кремля попали: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, а также воины Иностранного легиона ГУР МО.

Для ликвидации потенциальных жертв фигуранты разрабатывали разные варианты покушений: от расстрелов до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов США в зависимости от статуса личности. Поделиться

Благодаря слаженным усилиям СБУ, Нацполии и правоохранителей Молдовы удалось успешно задержать руководителя (резидента) вражеской ячейки — 34-летнего рецидивиста из Молдовы, двух его агентов, их сообщников из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Более того, указано, что во время обысков обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

Задержанным уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готовка к умышленному заказному убийству);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).