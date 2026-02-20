Украина и Молдова сорвали попытку России совершить убийства известных людей — фото и видео

Контрразведка Службы безопасности Украины вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции и Национальным инспекторатом расследований Генерального инспектората полиции Молдовы успешно сорвали новую попытку Россию организовать серию заказных убийств в пределах Украины.
Главные тезисы
- Спецслужбы РФ планировали использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации Украины.
- Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Украина и Молдова сорвали новый план России
Новая масштабная спецоперация получила кодовое название "Энигма 2.0".
В рамках ее реализации на территории Украины и Молдовы успешно ликвидировали оперативно-боевую группу РФ — она получила задачу убить нескольких известных украинских людей.
Так, в список целей Кремля попали: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, а также воины Иностранного легиона ГУР МО.
Благодаря слаженным усилиям СБУ, Нацполии и правоохранителей Молдовы удалось успешно задержать руководителя (резидента) вражеской ячейки — 34-летнего рецидивиста из Молдовы, двух его агентов, их сообщников из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.
Более того, указано, что во время обысков обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.
Задержанным уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готовка к умышленному заказному убийству);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Что важно понимать, злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
