Ряд стран передаст Украине дополнительные ракеты PAC-3 Patriot — Писториус

Ряд стран сигнализировали о готовности присоединиться к инициативе ФРГ по передаче Украине дополнительных ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot.

Несколько стран присоединятся к инициативе ФРГ по ракетам Patriot

Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции министров обороны Группы пяти (E5) (Германия, Великобритания, Франция, Польша, Италия) в Кракове 20 февраля.

На прошлой неделе в Брюсселе я предложил собрать несколько ракет PAC-3. Германия, хотя мы уже многое дали, добавляет еще пять. Мы сейчас в процессе, некоторые страны уже сигнализировали о готовности. Мы ждем окончательных подтверждений. Но я очень оптимистично настроен и очень быстро распоряжусь, чтобы наши ракеты быстро отправились в путь. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Он уточнил, что снабжение зависит также от американских разрешений, "но и здесь мы добавим скорости".

Писториус подчеркнул, что противовоздушная оборона остается критической потребностью Украины, учитывая террор России против гражданского населения.

Путин продолжает безжалостно разрушать Украину каждую ночь, чтобы сделать жизнь в Украине максимально невыносимой. И я считаю, что мы должны называть это тем, чем это. Это не просто война, не просто военное противостояние ради территории, попытка оккупировать эту территорию. Это – террор. Это террор против гражданского населения Украины. Поделиться

Он выразил убеждение, что "лишь максимальное давление из-за санкций, из-за мер против теневого флота и успехи Украины на поле боя могут заставить Путина пойти на уступки".