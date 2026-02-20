Ряд стран передаст Украине дополнительные ракеты PAC-3 Patriot — Писториус

Ряд стран сигнализировали о готовности присоединиться к инициативе ФРГ по передаче Украине дополнительных ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot.
Главные тезисы
- Ряд стран выразили готовность передать Украине дополнительные ракеты PAC-3 к системам ПВО Patriot для усиления обороны.
- Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в защите от террора России и призвал к усилению давления на Путина.
Несколько стран присоединятся к инициативе ФРГ по ракетам Patriot
Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции министров обороны Группы пяти (E5) (Германия, Великобритания, Франция, Польша, Италия) в Кракове 20 февраля.
Он уточнил, что снабжение зависит также от американских разрешений, "но и здесь мы добавим скорости".
Писториус подчеркнул, что противовоздушная оборона остается критической потребностью Украины, учитывая террор России против гражданского населения.
Он выразил убеждение, что "лишь максимальное давление из-за санкций, из-за мер против теневого флота и успехи Украины на поле боя могут заставить Путина пойти на уступки".
Именно поэтому мы будем и дальше поддерживать Украину.
