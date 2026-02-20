Низка країн передасть Україні додаткові ракети PAC-3 до Patriot — Пісторіус

Низка країн сигналізувала про готовність долучитися до ініціативи ФРН щодо передачі Україні додаткових ракет PAC-3 до систем ППО Patriot.
Головні тези:
- Німеччина та інші країни готові передати Україні додаткові ракети PAC-3 до систем Patriot для посилення протиповітряної оборони.
- Борис Пісторіус наголосив на критичній потребі України у підтримці та захисті населення від терору Росії.
- Міністр оборони ФРН закликав до максимального тиску на Путіна через санкції та успіхи на полі бою для досягнення поступок від Росії.
Кілька країн долучаться до ініціативи ФРН щодо ракет до Patriot
Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції міністрів оборони Групи п’яти (E5) (Німеччина, Велика Британія, Франція, Польща, Італія) у Кракові 20 лютого.
Він уточнив, що постачання залежить також від американських дозволів, "але й тут ми додамо швидкості".
Пісторіус наголосив, що протиповітряна оборона залишається критичною потребою України з огляду на терор Росії проти цивільного населення.
Він висловив переконання, що "лише максимальний тиск через санкції, через заходи проти тіньового флоту та успіхи України на полі бою можуть змусити Путіна піти на поступки".
Саме тому ми й надалі підтримуватимемо Україну.
Більше по темі
