Низка країн передасть Україні додаткові ракети PAC-3 до Patriot — Пісторіус

Кілька країн долучаться до ініціативи ФРН щодо ракет до Patriot

Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції міністрів оборони Групи п’яти (E5) (Німеччина, Велика Британія, Франція, Польща, Італія) у Кракові 20 лютого.

Минулого тижня в Брюсселі я запропонував зібрати певну кількість ракет PAC-3. Німеччина, хоча ми вже багато дали, додає ще п’ять. Ми зараз у процесі, деякі країни вже сигналізували про готовність. Ми чекаємо остаточних підтверджень. Але я дуже оптимістично налаштований і дуже швидко дам розпорядження, щоб наші ракети швидко вирушили в дорогу. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Він уточнив, що постачання залежить також від американських дозволів, "але й тут ми додамо швидкості".

Пісторіус наголосив, що протиповітряна оборона залишається критичною потребою України з огляду на терор Росії проти цивільного населення.

Путін продовжує безжально руйнувати Україну щоночі, щоб зробити життя в Україні максимально нестерпним. І я вважаю, що ми мусимо називати це тим, чим воно є. Це не просто війна, не просто військове протистояння заради території, спроба окупувати цю територію. Це – терор. Це терор проти цивільного населення України.

Він висловив переконання, що "лише максимальний тиск через санкції, через заходи проти тіньового флоту та успіхи України на полі бою можуть змусити Путіна піти на поступки".