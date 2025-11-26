Пісторіус назвав три принципових позиції щодо України у мирних переговорах з РФ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.
Головні тези:
- Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок згідно з Пісторіусом.
- Україна повинна мати сильні збройні сили та гарантії безпеки для спроможності захищатися.
- Миру в Україні має бути досягнуто за умови консультацій та підтримки європейських партнерів і союзників.
Не може бути миру-капітуляції в Україні — Пісторіус
Про це політик сказав під час бюджетних дебатів у Бундестазі 26 листопада.
За його словами, по-перше, Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок.
По-друге, Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США.
По-третє, нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.
Він зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними.
