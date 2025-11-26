Пісторіус назвав три принципових позиції щодо України у мирних переговорах з РФ
Пісторіус назвав три принципових позиції щодо України у мирних переговорах з РФ

Пісторіус
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.

Головні тези:

  • Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок згідно з Пісторіусом.
  • Україна повинна мати сильні збройні сили та гарантії безпеки для спроможності захищатися.
  • Миру в Україні має бути досягнуто за умови консультацій та підтримки європейських партнерів і союзників.

Не може бути миру-капітуляції в Україні — Пісторіус

Про це політик сказав під час бюджетних дебатів у Бундестазі 26 листопада.

  1. За його словами, по-перше, Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок.

  2. По-друге, Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США.

  3. По-третє, нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.

Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення... амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Він зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними.

Але такі зусилля мають бути серйозними та привести, зрештою, до безпечної Європи, і передусім вони мають привести до тривалого, надійного та справедливого миру, додав глава Міноборони.

