Пісторіус назвав три принципових позиції щодо України у мирних переговорах з РФ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.

Не може бути миру-капітуляції в Україні — Пісторіус

Про це політик сказав під час бюджетних дебатів у Бундестазі 26 листопада.

За його словами, по-перше, Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок. По-друге, Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США. По-третє, нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.

Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення... амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Він зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними.