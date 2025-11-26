Писториус назвал три принципиальных позиции по отношению к Украине в мирных переговорах с РФ
Писториус назвал три принципиальных позиции по отношению к Украине в мирных переговорах с РФ

Писториус
Читати українською
Источник:  Укринформ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал три принципиальных позиции, с которых могут вестись переговоры по достижению мира в Украине.

Главные тезисы

  • Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам, важно обеспечить ей сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности.
  • Необходимо вести переговоры по урегулированию конфликта в Украине с участием европейских партнеров и союзников для обеспечения безопасности в регионе.
  • Поддержка усилий по достижению мира в Украине должна быть постоянной и целенаправленной, чтобы предотвратить усиление амбиций автократов и обеспечить безопасность в Европе.

Не может быть мира-капитуляции в Украине — Писториус

Об этом политик сказал во время бюджетных дебатов в Бундестаге 26 ноября.

  1. По его словам, во-первых, Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам.

  2. Во-вторых, Украина и дальше должна быть способна защищаться, а именно иметь сильные вооруженные силы и надежные, действенные гарантии безопасности, в частности со стороны США.

  3. В третьих, ничего, что касается будущего европейских государств, НАТО или Европейского Союза, не может обсуждаться или решаться за спинами партнеров и союзников.

Не может быть мира-капитуляции. Такой мир был бы не только предательством украинцев. Он означал бы также укрепление... амбиций Путина и поощрение других автократов подражать ему.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

Он отметил, что прилагать усилия для достижения мира в Украине правильно и необходимо снова и снова, даже если такие попытки в прошлом были безуспешными.

Но такие усилия должны быть серьезными и в конечном счете привести к безопасной Европе, и прежде всего они должны привести к длительному, надежному и справедливому миру, добавил глава Минобороны.

