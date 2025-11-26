Писториус назвал три принципиальных позиции по отношению к Украине в мирных переговорах с РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал три принципиальных позиции, с которых могут вестись переговоры по достижению мира в Украине.
Главные тезисы
- Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам, важно обеспечить ей сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности.
- Необходимо вести переговоры по урегулированию конфликта в Украине с участием европейских партнеров и союзников для обеспечения безопасности в регионе.
- Поддержка усилий по достижению мира в Украине должна быть постоянной и целенаправленной, чтобы предотвратить усиление амбиций автократов и обеспечить безопасность в Европе.
Не может быть мира-капитуляции в Украине — Писториус
Об этом политик сказал во время бюджетных дебатов в Бундестаге 26 ноября.
По его словам, во-первых, Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам.
Во-вторых, Украина и дальше должна быть способна защищаться, а именно иметь сильные вооруженные силы и надежные, действенные гарантии безопасности, в частности со стороны США.
В третьих, ничего, что касается будущего европейских государств, НАТО или Европейского Союза, не может обсуждаться или решаться за спинами партнеров и союзников.
Он отметил, что прилагать усилия для достижения мира в Украине правильно и необходимо снова и снова, даже если такие попытки в прошлом были безуспешными.
