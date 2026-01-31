Не бачу жодних ознак готовності Росії припинити вогонь проти України — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню, про що, зокрема, свідчать її терористичні атаки проти цивільного населення України.

Росія не збирається припиняти вогонь - Пісторіус

Про це німецький урядовець заявив в інтерв’ю виданню RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

Щодо України треба визнати, що президент США вніс рух у мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Глава Міноборони ФРН підкреслив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.

Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення — взимку при мінус 20 градусах. Поширити

За його словами, коли справа доходить до суті, Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.

Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.