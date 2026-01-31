Не бачу жодних ознак готовності Росії припинити вогонь проти України — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню, про що, зокрема, свідчать її терористичні атаки проти цивільного населення України.
Головні тези:
- Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю, спрямовуючи терористичні атаки на цивільне населення.
- Міністр оборони Німеччини вважає, що Путін не проявляє готовності до компромісів та дотримується своїх максималістських позицій.
- Борис Пісторіус висловив сумніви в серйозності Москви щодо дотримання домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ.
Росія не збирається припиняти вогонь - Пісторіус
Про це німецький урядовець заявив в інтерв’ю виданню RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).
Глава Міноборони ФРН підкреслив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.
За його словами, коли справа доходить до суті, Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.
Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.
Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках.
