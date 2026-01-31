Не бачу жодних ознак готовності Росії припинити вогонь проти України — Пісторіус
Не бачу жодних ознак готовності Росії припинити вогонь проти України — Пісторіус

Пісторіус
Джерело:  RND

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню, про що, зокрема, свідчать її терористичні атаки проти цивільного населення України.

Головні тези:

  • Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю, спрямовуючи терористичні атаки на цивільне населення.
  • Міністр оборони Німеччини вважає, що Путін не проявляє готовності до компромісів та дотримується своїх максималістських позицій.
  • Борис Пісторіус висловив сумніви в серйозності Москви щодо дотримання домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ.

Росія не збирається припиняти вогонь - Пісторіус

Про це німецький урядовець заявив в інтерв’ю виданню RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

Щодо України треба визнати, що президент США вніс рух у мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

Глава Міноборони ФРН підкреслив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.

Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення — взимку при мінус 20 градусах.

За його словами, коли справа доходить до суті, Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.

Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.

Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках.

