Не вижу никаких признаков готовности России прекратить огонь против Украины — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня, о чем, в частности, свидетельствуют ее террористические атаки против гражданского населения Украины.

Россия не собирается прекращать огонь — Писториус

Об этом немецкий чиновник заявил в интервью изданию RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

Относительно Украины следует признать, что президент США внес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков, что Россия всерьез хочет мира. Борис Писториус Министр обороны Германии

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.

В ходе переговоров в Абу-Даби Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения — зимой при минус 20 градусах. Поделиться

По его словам, когда дело доходит до сути, Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовность к компромиссу.

Что касается договоренности о недельной паузе в атаках на Киев, Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.