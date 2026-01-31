Не вижу никаких признаков готовности России прекратить огонь против Украины — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня, о чем, в частности, свидетельствуют ее террористические атаки против гражданского населения Украины.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии не видит признаков готовности России к прекращению огня против Украины, учитывая террористические атаки на гражданское население.
- Путин не проявляет готовности к компромиссам и придерживается своих максималистских позиций, считает Писториус.
Россия не собирается прекращать огонь — Писториус
Об этом немецкий чиновник заявил в интервью изданию RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).
Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.
По его словам, когда дело доходит до сути, Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовность к компромиссу.
Что касается договоренности о недельной паузе в атаках на Киев, Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.
Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его бы не надо было просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь всерьез воспринимает эту паузу в атаках.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-