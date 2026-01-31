Не вижу никаких признаков готовности России прекратить огонь против Украины — Писториус
Не вижу никаких признаков готовности России прекратить огонь против Украины — Писториус

Писториус
Источник:  RND

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня, о чем, в частности, свидетельствуют ее террористические атаки против гражданского населения Украины.

Главные тезисы

  • Министр обороны Германии не видит признаков готовности России к прекращению огня против Украины, учитывая террористические атаки на гражданское население.
  • Путин не проявляет готовности к компромиссам и придерживается своих максималистских позиций, считает Писториус.

Россия не собирается прекращать огонь — Писториус

Об этом немецкий чиновник заявил в интервью изданию RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

Относительно Украины следует признать, что президент США внес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков, что Россия всерьез хочет мира.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.

В ходе переговоров в Абу-Даби Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения — зимой при минус 20 градусах.

По его словам, когда дело доходит до сути, Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовность к компромиссу.

Что касается договоренности о недельной паузе в атаках на Киев, Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.

Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его бы не надо было просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь всерьез воспринимает эту паузу в атаках.

