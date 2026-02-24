Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні — Зеленський

24 лютого глава держави Володимир Зеленський звернувся до українського народу — це сталося в четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Президент нагадав про перші дні війни, жертв російської війни, незламність наших захисників, а також показав свій бункер на Банковій.

Зеленський подякував народу України за мужність та незламність

Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами — мільйони наших людей. За цими словами — велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави показав довгі коридори і кабінети бункера, в якому перебував він і сотні інших людей.

За словами Зеленського, саме там "проходили щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень".

На цьому тлі президент нагадав українцям та світу про перших жертв російської агресії у Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі та інших населених пунктах, братські могили та удари росіян по житлових багатоповерхівках і пологових будинках.

Чоловіки так не воюють. Люди так не вчиняють. Українці цього не забудуть. І нехай ці кадри бачать усі, кому не тисне совість, хто досі простягає руку російському злу й досі купує в Путіна нафту, — наголосив Зеленський. Поширити

Президент додав: те, що Україна досі стоїть та існує — заслуга саме її народу.

Дорогий народе! Сила, яка тримає нас усі ці роки, — це ви, наші люди. Наш спротив — це ви. Українці. Українки. Кожен, хто не здається... Я хочу подякувати кожному й кожній, хто тримає на своїх плечах незалежність. Кожному воїну — за силу. Вашим батькам, дітям, дружинам, чоловікам — за витримку. Я дякую всім, хто своєю працею робить Україну сильнішою… Я пишаюся вами. Поширити

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що просто Україна долає "найважчу зиму в історії", але "до весни менше тижня".