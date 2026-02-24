Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні — Зеленський

24 лютого глава держави Володимир Зеленський звернувся до українського народу — це сталося в четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Президент нагадав про перші дні війни, жертв російської війни, незламність наших захисників, а також показав свій бункер на Банковій.
Головні тези:
- Зеленський звертає увагу на те, що Україна пройшла найважчу зиму в її історії і не зламалася.
- Це означає лише одне — Путін не перемагає у цій війні.
Зеленський подякував народу України за мужність та незламність
Окрім того, глава держави показав довгі коридори і кабінети бункера, в якому перебував він і сотні інших людей.
За словами Зеленського, саме там "проходили щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень".
На цьому тлі президент нагадав українцям та світу про перших жертв російської агресії у Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі та інших населених пунктах, братські могили та удари росіян по житлових багатоповерхівках і пологових будинках.
Президент додав: те, що Україна досі стоїть та існує — заслуга саме її народу.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що просто Україна долає "найважчу зиму в історії", але "до весни менше тижня".
