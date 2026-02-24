Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

24 лютого глава держави Володимир Зеленський звернувся до українського народу — це сталося в четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Президент нагадав про перші дні війни, жертв російської війни, незламність наших захисників, а також показав свій бункер на Банковій.

Головні тези:

  • Зеленський звертає увагу на те, що Україна пройшла найважчу зиму в її історії і не зламалася.
  • Це означає лише одне — Путін не перемагає у цій війні.

Зеленський подякував народу України за мужність та незламність

Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами — мільйони наших людей. За цими словами — велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави показав довгі коридори і кабінети бункера, в якому перебував він і сотні інших людей.

За словами Зеленського, саме там "проходили щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень".

На цьому тлі президент нагадав українцям та світу про перших жертв російської агресії у Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі та інших населених пунктах, братські могили та удари росіян по житлових багатоповерхівках і пологових будинках.

Чоловіки так не воюють. Люди так не вчиняють. Українці цього не забудуть. І нехай ці кадри бачать усі, кому не тисне совість, хто досі простягає руку російському злу й досі купує в Путіна нафту, — наголосив Зеленський.

Президент додав: те, що Україна досі стоїть та існує — заслуга саме її народу.

Дорогий народе! Сила, яка тримає нас усі ці роки, — це ви, наші люди. Наш спротив — це ви. Українці. Українки. Кожен, хто не здається... Я хочу подякувати кожному й кожній, хто тримає на своїх плечах незалежність. Кожному воїну — за силу. Вашим батькам, дітям, дружинам, чоловікам — за витримку. Я дякую всім, хто своєю працею робить Україну сильнішою… Я пишаюся вами.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що просто Україна долає "найважчу зиму в історії", але "до весни менше тижня".

Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир. І щоб була справедливість, — підсумував президент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мелоні заявила, що до перемир'я у війні РФ проти України "ще дуже далеко"
Мелоні не вірить у швидке завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ми можемо ще воювати декілька років 100% — командувач НГУ Півненко
Півненко оцінив хід російсько-української війни
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Низка країн передасть Україні додаткові ракети PAC-3 до Patriot — Пісторіус
Пісторіус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?