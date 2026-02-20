Захватническая война России против Украины длится уже 12 лет, однако это не мешает людям из окружения президента США Дональда Трамп запускать новые общие проекты со страной-агрессорой ради собственного обогащения.
Главные тезисы
- Риторика Трампа по отношению к России многими бизнесменами рассматривается как “оттепель” в отношениях двух стран.
- Кремль делает все возможное, чтобы вернуть американцев на свои рынки.
Окружение Трампа продолжает углублять сотрудничество с Россией
Глава Белого дома никогда не скрывал, как он мечтает о подписании очень выгодных соглашений с Московой после завершения войны против Украины.
Однако, как оказалось, окружение Трампа не смущает тот факт, что война продолжается, ведь они уже возобновляют сотрудничество со страной-агрессоркой.
Ярким примером является инвестор Джентри Бич, которого связывают с семьей президента США.
Он недавно признался журналистам, что несколько месяцев назад "тихо" подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний "Новатек" о разработке природного газа на Аляске.
Как удалось узнать СМИ, по состоянию на сегодня указанный проект до сих пор находится на ранней стадии.
В первую очередь, речь идет об использовании передвижного завода по производству сжиженного природного газа, который уже строится на заводе "Новатека" в Мурманской области России.
Проблема заключается в том, что американские компании, работающие в сфере медицинских технологий, фармацевтики и потребительских товаров, тоже начали задумываться о возвращении на российский рынок.
Несмотря на то, что официальные решения пока не приняты — риск действительно высок.
