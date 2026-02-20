Люди Трампа тайно возобновляют бизнес с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации

Люди Трампа тайно возобновляют бизнес с Россией

Трамп
Читати українською
Источник:  The New York Times

Захватническая война России против Украины длится уже 12 лет, однако это не мешает людям из окружения президента США Дональда Трамп запускать новые общие проекты со страной-агрессорой ради собственного обогащения.

Главные тезисы

  • Риторика Трампа по отношению к России многими бизнесменами рассматривается как “оттепель” в отношениях двух стран.
  • Кремль делает все возможное, чтобы вернуть американцев на свои рынки.

Окружение Трампа продолжает углублять сотрудничество с Россией

Глава Белого дома никогда не скрывал, как он мечтает о подписании очень выгодных соглашений с Московой после завершения войны против Украины.

Однако, как оказалось, окружение Трампа не смущает тот факт, что война продолжается, ведь они уже возобновляют сотрудничество со страной-агрессоркой.

Ярким примером является инвестор Джентри Бич, которого связывают с семьей президента США.

Он недавно признался журналистам, что несколько месяцев назад "тихо" подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний "Новатек" о разработке природного газа на Аляске.

Как удалось узнать СМИ, по состоянию на сегодня указанный проект до сих пор находится на ранней стадии.

В первую очередь, речь идет об использовании передвижного завода по производству сжиженного природного газа, который уже строится на заводе "Новатека" в Мурманской области России.

Проблема заключается в том, что американские компании, работающие в сфере медицинских технологий, фармацевтики и потребительских товаров, тоже начали задумываться о возвращении на российский рынок.

Несмотря на то, что официальные решения пока не приняты — риск действительно высок.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины
Клинтон возмущена действиями Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-советник Трампа хотел устранить Папу Римского Франциска
Беннон и Эпштейн готовили заговор против понтифика Франциска
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украине лучше быстро сесть за стол переговоров — Трамп
The White House
Трапм снова давит на Украину, а не на РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?