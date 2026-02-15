Экс-советник Трампа хотел устранить Папу Римского Франциска
Категория
Мир
Дата публикации

Экс-советник Трампа хотел устранить Папу Римского Франциска

Беннон и Эпштейн готовили заговор против понтифика Франциска
Источник:  CNN

В обнародованных документах Министерства юстиции США указано, что бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон 7 лет назад обсуждал с Джеффри Эпштейном планы устранения Папы Римского Франциска.

Главные тезисы

  • Эпштейн никак не реагировал на призывы Беннона.
  • Ватикан эту скандальную информацию пока не комментировал.

Беннон и Эпштейн готовили заговор против понтифика Франциска?

Журналисты сразу обратили внимание на то, что в частной переписке Беннон писал Эпштейну, что планирует "устранить Папу Франциска".

Более того, как оказалось, понтифик был в списке лиц, которых экс-советник Трампа считал своими врагами.

Клинтоны, Си, Франциск, ЕС — давай, брат, — говорилось в сообщении Беннона Эпштейну.

Журналистам стало известно, что он считал главу Ватикана препятствием своей политической идейной концепции — суверенистскому националистическому популизму.

Что важно понимать, сейчас сложно сказать, насколько серьезными были эти планы по «устранению» Папы.

Дело в том, что Эпштейн во время их переписки не отвечал на это предложение прямо, а иногда отвлекал разговор на другие темы.

В разговорах между ними также обменивались статьями и материалами о Ватикане и критике понтифика, но реальная реализация каких-либо общих проектов не подтверждена.

