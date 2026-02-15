Экс-советник Трампа хотел устранить Папу Римского Франциска

В обнародованных документах Министерства юстиции США указано, что бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон 7 лет назад обсуждал с Джеффри Эпштейном планы устранения Папы Римского Франциска.
Главные тезисы
- Эпштейн никак не реагировал на призывы Беннона.
- Ватикан эту скандальную информацию пока не комментировал.
Беннон и Эпштейн готовили заговор против понтифика Франциска?
Журналисты сразу обратили внимание на то, что в частной переписке Беннон писал Эпштейну, что планирует "устранить Папу Франциска".
Более того, как оказалось, понтифик был в списке лиц, которых экс-советник Трампа считал своими врагами.
Журналистам стало известно, что он считал главу Ватикана препятствием своей политической идейной концепции — суверенистскому националистическому популизму.
Что важно понимать, сейчас сложно сказать, насколько серьезными были эти планы по «устранению» Папы.
Дело в том, что Эпштейн во время их переписки не отвечал на это предложение прямо, а иногда отвлекал разговор на другие темы.
