В оприлюднених документах Міністерства юстиції США вказано, що колишній радник Дональда Трампа — Стів Беннон — 7 років тому обговорював із Джеффрі Епштейном плани усунення Папи Римського Франциска.

Журналісти одразу звернули увагу на те, що у приватній переписці Беннон писав Епштейну, що планує “усунути Папу Франциска”.

Ба більше, як виявилося, понтифік був у списку осіб, яких ексрадник Трампа вважав своїми ворогами.

Клінтони, Сі, Франциск, ЄС — давай, брате, — йшлося в повідомленні Беннона до Епштейна.

Журналістом стало відомо, що він вважав главу Ватикана перешкодою для своєї політичної ідейної концепції — сувереністського націоналістичного популізму.

Що важливо розуміти, наразі склдано сказати, наскільки серйозними були ці плани щодо «усунення» Папи.

Річ у тім, що Епштейн під час їхнього листування не відповідав на цю пропозицію прямо, а інколи відволікав розмову на інші теми.