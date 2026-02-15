Ексрадник Трампа хотів усунути Папу Римського Франциска

В оприлюднених документах Міністерства юстиції США вказано, що колишній радник Дональда Трампа — Стів Беннон — 7 років тому обговорював із Джеффрі Епштейном плани усунення Папи Римського Франциска.
Головні тези:
- Епштейн жодним чином не реагував на заклики Беннона.
- Ватикан цю скандальну інформацію поки не коментував.
Беннон і Епштейн готували змову проти понтифіка Франциска
Журналісти одразу звернули увагу на те, що у приватній переписці Беннон писав Епштейну, що планує “усунути Папу Франциска”.
Ба більше, як виявилося, понтифік був у списку осіб, яких ексрадник Трампа вважав своїми ворогами.
Журналістом стало відомо, що він вважав главу Ватикана перешкодою для своєї політичної ідейної концепції — сувереністського націоналістичного популізму.
Що важливо розуміти, наразі склдано сказати, наскільки серйозними були ці плани щодо «усунення» Папи.
Річ у тім, що Епштейн під час їхнього листування не відповідав на цю пропозицію прямо, а інколи відволікав розмову на інші теми.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-