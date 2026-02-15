Ексрадник Трампа хотів усунути Папу Римського Франциска
Беннон і Епштейн готували змову проти понтифіка Франциска
Джерело:  CNN

В оприлюднених документах Міністерства юстиції США вказано, що колишній радник Дональда Трампа — Стів Беннон — 7 років тому обговорював із Джеффрі Епштейном плани усунення Папи Римського Франциска.

Головні тези:

  • Епштейн жодним чином не реагував на заклики Беннона.
  • Ватикан цю скандальну інформацію поки не коментував.

Беннон і Епштейн готували змову проти понтифіка Франциска

Журналісти одразу звернули увагу на те, що у приватній переписці Беннон писав Епштейну, що планує “усунути Папу Франциска”.

Ба більше, як виявилося, понтифік був у списку осіб, яких ексрадник Трампа вважав своїми ворогами.

Клінтони, Сі, Франциск, ЄС — давай, брате, — йшлося в повідомленні Беннона до Епштейна.

Журналістом стало відомо, що він вважав главу Ватикана перешкодою для своєї політичної ідейної концепції — сувереністського націоналістичного популізму.

Що важливо розуміти, наразі склдано сказати, наскільки серйозними були ці плани щодо «усунення» Папи.

Річ у тім, що Епштейн під час їхнього листування не відповідав на цю пропозицію прямо, а інколи відволікав розмову на інші теми.

У розмовах між ними також обмінювалися статтями та матеріалами про Ватикан і критику понтифіка, але реальна реалізація будь-яких спільних проєктів не підтверджена.

