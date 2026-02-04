Британський лідер Кір Стармер публічно визнав, що шкодує про своє рішення призначити послом країни в США Пітера Мендельсона. Як виявилося, останній багато разів брехав команді прем'єра щодо своїх стосунків із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Стармер не приховує свого обурення через брехню Мендельсона

Я шкодую, що призначив його. Якби я тоді знав те, що знаю зараз, він ніколи б не опинився поблизу уряду. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

На цьому тлі британський лідер підтвердив, що вже закликав короля Чарльза ІІІ вигнати Мендельсона з Таємної ради.

Що важливорозуміти, йдеться про орган радників британського монарха.

Мендельсон вирішив піти у відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав 75 тисяч дол на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії. Поширити

Ба більше, 17 років тому Епштейн надіслав п Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.