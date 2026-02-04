Британський лідер Кір Стармер публічно визнав, що шкодує про своє рішення призначити послом країни в США Пітера Мендельсона. Як виявилося, останній багато разів брехав команді прем'єра щодо своїх стосунків із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.
Головні тези:
- Стармер попросив вибачення за призначення Мендельсона на посаду посла Британії в США.
- Він стверджує, що не знав про контакти останнього з Епштейном.
Стармер не приховує свого обурення через брехню Мендельсона
На цьому тлі британський лідер підтвердив, що вже закликав короля Чарльза ІІІ вигнати Мендельсона з Таємної ради.
Що важливорозуміти, йдеться про орган радників британського монарха.
Мендельсон вирішив піти у відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.
Ба більше, 17 років тому Епштейн надіслав п Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.
