Справа Епштейна. Опублікована частина секретних матеріалів

Мін'юст США почав публікувати документи у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в торгівлі неповнолітніми та сексуальної експлуатації. Останній наклав на себе руки в 2019 році у в'язниці. Ці матеріали раніше були засекречиними, однак американське суспільство активно вимагало від влади розкрити правду.

Хто мав зв'язки з Епштейном

Що важливо розуміти, у відкритому доступі опинилися записи телефонних розмов, свідчення великого журі та стенограми допитів.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що суттєву частину документів було відредаговано, а щонайменше деякі з них уже перебували у відкритому доступі.

На опублікованих світлинах — колишній президент США Білл Клінтон.

На одному з фото він плаває разом із двома людьми: обличчя однієї закрите чорним квадратом, а інша, ймовірно, — Гіслейн Максвелл, засуджена спільниця Епштейна, яка відбуває 20-річний термін ув’язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

На інших кадрах присутні музиканти Мік Джаггер і Майкл Джексон. Наразі невідомо, де, коли та за яких обставин були зроблені ці знімки.

Також стало відомо, що Епштейн приїжджав у 1994 році до резиденції до Трампу з 14-річною дівчинкою, у стосунках з якою вдавався сексуалізованого насильства, а через три роки зґвалтував.

Дівчинку умовно позначену в документах як Джейн Доу (анонімна особа).