Дело Эпштейна. Опубликована часть секретных материалов
Дело Эпштейна. Опубликована часть секретных материалов

У кого были связи с Эпштейном
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Минюст США начал публиковать документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Последний покончил с собой в 2019 году в тюрьме. Эти материалы раньше были засекречеными, однако американское общество активно требовало от властей раскрыть правду.

Главные тезисы

  • Билл Клинтон, Дональд Трамп, Мик Джаггер и Майкл Джексона упоминаются в файлах Эпштейна.
  • Кроме того, стало известно об отношениях Эпштейна с 14-летней девочкой.

У кого были связи с Эпштейном

Что важно понимать, в открытом доступе оказались записи телефонных разговоров, показания жюри и стенограммы допросов.

Пользователи сети обратили внимание на то, что существенная часть документов была отредактирована, а по меньшей мере, некоторые из них уже находились в открытом доступе.

На опубликованных фотографиях — бывший президент США Билл Клинтон.

На одном из фото он плавает вместе с двумя людьми: лицо одного закрыто черным квадратом, а другое, вероятно, — Гислейн Максвелл, осужденная сообщница Эпштейна, отбывающая 20-летний срок заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

На других кадрах присутствуют музыканты Мик Джаггер и Майкл Джексон. Пока неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах были сделаны эти снимки.

Также стало известно, что Эпштейн приезжал в 1994 году в резиденцию в Трамп с 14-летней девочкой, в отношениях с которой прибегал к сексуализированному насилию, а через три года изнасиловал.

Девочку условно обозначено в документах как Джейн Доу (анонимное лицо).

Во время одной из встреч Доу с Эпштейном он увез ее в Мар-а-Лаго, где познакомил с его владельцем — Дональдом Дж. Трампом. Представляя 14-летнюю Доу Дональду Дж. Трампу, Эпштейн игриво толкнул Трампа локтем и, имея в виду Доу, спросил: "Хорошая, правда?" Трамп улыбнулся и кивнул в знак согласия. Оба рассмеялись, а Доу почувствовала себя неловко, но на тот момент была слишком молода, чтобы понять почему, — указано в документах на сайте Минюста США

