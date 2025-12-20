Дело Эпштейна. Опубликована часть секретных материалов

Минюст США начал публиковать документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Последний покончил с собой в 2019 году в тюрьме. Эти материалы раньше были засекречеными, однако американское общество активно требовало от властей раскрыть правду.
Главные тезисы
- Билл Клинтон, Дональд Трамп, Мик Джаггер и Майкл Джексона упоминаются в файлах Эпштейна.
- Кроме того, стало известно об отношениях Эпштейна с 14-летней девочкой.
У кого были связи с Эпштейном
Что важно понимать, в открытом доступе оказались записи телефонных разговоров, показания жюри и стенограммы допросов.
Пользователи сети обратили внимание на то, что существенная часть документов была отредактирована, а по меньшей мере, некоторые из них уже находились в открытом доступе.
На опубликованных фотографиях — бывший президент США Билл Клинтон.
На одном из фото он плавает вместе с двумя людьми: лицо одного закрыто черным квадратом, а другое, вероятно, — Гислейн Максвелл, осужденная сообщница Эпштейна, отбывающая 20-летний срок заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.
На других кадрах присутствуют музыканты Мик Джаггер и Майкл Джексон. Пока неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах были сделаны эти снимки.
Также стало известно, что Эпштейн приезжал в 1994 году в резиденцию в Трамп с 14-летней девочкой, в отношениях с которой прибегал к сексуализированному насилию, а через три года изнасиловал.
Девочку условно обозначено в документах как Джейн Доу (анонимное лицо).
