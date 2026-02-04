Дело Эпштейна. Британию потряс новый громкий скандал

Британский лидер Кир Стармер публично признал, что сожалеет о своем решении назначить послом страны в США Питера Мендельсона. Как оказалось, последний много раз врал команде премьера по поводу своих отношений с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.
Главные тезисы
- Стармер попросил прощения за назначение Мендельсона на должность посла Британии в США.
- Он утверждает, что не знал о контактах последнего с Эпштейном.
Стармер не скрывает своего возмущения из-за лжи Мендельсона
На этом фоне британский лидер подтвердил, что уже призвал короля Чарльза ІІІ изгнать Мендельсона из Тайного совета.
Что важно понимать, речь идет об органе советников британского монарха.
Мендельсон решил уйти в отставку из Палаты лордов Британии после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, связывавших его с сексуальным преступником Эпштейном.
Более того, 17 лет назад Эпштейн прислал партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.
