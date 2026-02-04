Дело Эпштейна. Британию потряс новый громкий скандал

Британский лидер Кир Стармер публично признал, что сожалеет о своем решении назначить послом страны в США Питера Мендельсона. Как оказалось, последний много раз врал команде премьера по поводу своих отношений с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Стармер не скрывает своего возмущения из-за лжи Мендельсона

Я сожалею, что назначил его. Если бы я тогда знал, что знаю сейчас, он никогда бы не оказался вблизи правительства. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

На этом фоне британский лидер подтвердил, что уже призвал короля Чарльза ІІІ изгнать Мендельсона из Тайного совета.

Что важно понимать, речь идет об органе советников британского монарха.

Мендельсон решил уйти в отставку из Палаты лордов Британии после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, связывавших его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел 75 тысяч долл. на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, в то время являвшийся депутатом от Лейбористской партии. Поделиться

Более того, 17 лет назад Эпштейн прислал партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.