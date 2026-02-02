Связь кронпринцессы Мэтте-Марит с Эпштейном возмутила премьера Норвегии.

Новые документы, опубликованные недавно, указывают на связь Джеффри Эпштейна с кронпринцессой Норвегии Мэтте-Марит. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сразу отреагировал на этот громкий скандал.
Главные тезисы
- Королевское лицо извинилось за свои действия и выразило сожаление из-за преступлений Эпштейна.
- Мэтте-Марит проводила время в доме Эпштейна в 2013 году.
Мэтте-Марит оказалась в эпицентре громкого скандала
Что важно понимать, Мэтте-Марит — жена кронпринца Норвегии Гокона, наследника норвежского престола.
Ее имя можно встретить сотни раз в последних файлах по делу финансиста Эпштейна, обвиняемого в США в сексуальных преступлениях.
В обнародованных документах указано, что Мэтте-Марит провела четыре дня в доме Эпштейна в Палм-Бич, Майами, в январе 2013 года.
Когда эта информация начала в конце концов всплывать, принцесса опубликовала заявление.
Королевское лицо начало утверждать, что сожалеет о своей "халатности".
Кроме того, она выразила свое соболезнование и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Джеффри Эпштейном.
На громкий скандал одним из первых отреагировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
По словам последнего, он согласен с тем, что это была халатность со стороны принцессы.
