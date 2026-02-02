Связь кронпринцессы Мэтте-Марит с Эпштейном возмутила премьера Норвегии.
Категория
Мир
Дата публикации

Источник:  NRK

Новые документы, опубликованные недавно, указывают на связь Джеффри Эпштейна с кронпринцессой Норвегии Мэтте-Марит. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сразу отреагировал на этот громкий скандал.

Главные тезисы

  • Королевское лицо извинилось за свои действия и выразило сожаление из-за преступлений Эпштейна.
  • Мэтте-Марит проводила время в доме Эпштейна в 2013 году.

Что важно понимать, Мэтте-Марит — жена кронпринца Норвегии Гокона, наследника норвежского престола.

Ее имя можно встретить сотни раз в последних файлах по делу финансиста Эпштейна, обвиняемого в США в сексуальных преступлениях.

В обнародованных документах указано, что Мэтте-Марит провела четыре дня в доме Эпштейна в Палм-Бич, Майами, в январе 2013 года.

Когда эта информация начала в конце концов всплывать, принцесса опубликовала заявление.

Королевское лицо начало утверждать, что сожалеет о своей "халатности".

Кроме того, она выразила свое соболезнование и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Джеффри Эпштейном.

На громкий скандал одним из первых отреагировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По словам последнего, он согласен с тем, что это была халатность со стороны принцессы.

Это было плохое решение, — заявил премьер Норвегии.

