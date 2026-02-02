Зв’язок кронпринцеси Метте-Маріт із Епштейном обурив прем’єра Норвегії

Нові документи, які були опубліковані нещодавно, вказують на зв’язок Джеффрі Епштейна з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре одразу відреагував на цей гучний скандал.

Метте-Маріт опинилася в епіцентрі гучного скандалу

Що важливо розуміти, Метте-Маріт — дружина кронпринца Норвегії Гокона, спадкоємця норвезького престолу.

Її ім’я можна зустріти сотні разів в останніх файлах у справі фінансиста Епштейна, якого у США звинувачують у сексуальних злочинах.

В оприлюднених документах йдеться про те, що Метте-Маріт провела чотири дні в будинку Епштейна в Палм-Біч, Маямі, у січні 2013 року.

Коли ця інформація почала врешті спливати, принцеса опублікувала заяву.

Королівська особа почала стверджувати, шкодує про свою "недбалість".

Окрім того, вона висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Джеффрі Епштейном.

На гучний скандал одним з перших відреагував прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами останнього, він згоден з тим, що це була недбалість з боку принцеси.