Кронпринцеса Норвегії публічно кається через зв'язки з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вирішила публічно попросити вибачення за своє спілкування з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим у Штатах за сексуальні злочини, зокрема щодо дітей.
Головні тези:
- Оприлюднення нових файлів у справі Джеффрі Епштейна спровокувало в Норвегії справді гучний скандал.
- Експрем’єр країни Турбйорн Ягланд також опинився під шквалом критики.
Метте-Маріт виступила з новою заявою
Її опублікувала пресслужба королівського дому Норвегії, додавши, що Метте-Маріт "збирається з силами" перед тим, як пояснити причини своїх контактів з Епштейном.
Кронпринцеса у своєму зверненні попросила вибачення у всіх, кого вона розчарувала після оприлюднення скандальної інформації про контакти з Епштейном.
Окрім того, принцеса намагалася перепросити за свої помилки у всієї королівської родини, насамперед короля та королеви.
Вона розуміє, що це стало сильним ударом по їхній репутації.
Що важливо розуміти Метте-Маріт згадується сотні разів у період з 2011 по 2014 рік в останніх файлах у справі Епштейна.
Наразі достеменно відомо, що вона провела чотири дні в будинку злочинця в Палм-Біч, Маямі, у січні 2013 року.
