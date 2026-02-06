Кронпринцеса Норвегії публічно кається через зв'язки з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вирішила публічно попросити вибачення за своє спілкування з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим у Штатах за сексуальні злочини, зокрема щодо дітей.

Метте-Маріт виступила з новою заявою

Її опублікувала пресслужба королівського дому Норвегії, додавши, що Метте-Маріт "збирається з силами" перед тим, як пояснити причини своїх контактів з Епштейном.

Кронпринцеса у своєму зверненні попросила вибачення у всіх, кого вона розчарувала після оприлюднення скандальної інформації про контакти з Епштейном.

Для мене важливо вибачитися перед вами, я вас розчарувала. Деякий зміст повідомлень між мною та Епштейном не відображає ту людину, якою я хочу бути, — стверджує Метте-Маріт. Поширити

Окрім того, принцеса намагалася перепросити за свої помилки у всієї королівської родини, насамперед короля та королеви.

Вона розуміє, що це стало сильним ударом по їхній репутації.

Що важливо розуміти Метте-Маріт згадується сотні разів у період з 2011 по 2014 рік в останніх файлах у справі Епштейна.

Наразі достеменно відомо, що вона провела чотири дні в будинку злочинця в Палм-Біч, Маямі, у січні 2013 року.