Кронпринцесса Норвегии публично раскаивается из-за связей с Эпштейном
Кронпринцесса Норвегии публично раскаивается из-за связей с Эпштейном

Мэтте-Марит выступила с новым заявлением
Источник:  NRK

Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит решила публично извиниться за свое общение с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным в Штатах за сексуальные преступления, в том числе в отношении детей.

Главные тезисы

  • Обнародование новых файлов по делу Джеффри Эпштейна спровоцировало в Норвегии действительно громкий скандал.
  • Экс-премьер страны Турбьерн Ягланд также оказался под шквалом критики.

Мэтте-Марит выступила с новым заявлением

Его опубликовала пресс-служба королевского дома Норвегии, добавив, что Мэтте-Марит "собирается с силами" перед тем, как объяснить причины своих контактов с Эпштейном.

Кронпринцесса в своем обращении попросила прощения у всех, кого она разочаровала после обнародования скандальной информации о контактах с Эпштейном.

Для меня важно извиниться перед вами, я вас разочаровала. Некоторое содержание сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть, — утверждает Мэтте-Марит.

Кроме того, принцесса пыталась извиниться за свои ошибки у всей королевской семьи, прежде всего короля и королевы.

Она понимает, что это явилось сильным ударом по их репутации.

Что важно понимать Мэтте-Марит упоминается сотни раз в период с 2011 по 2014 год в последних файлах по делу Эпштейна.

В настоящее время точно известно, что она провела четыре дня в доме преступника в Палм-Бич, Майами, в январе 2013 года.

Мэтте-Марит оказалась в эпицентре громкого скандала
Стармер не скрывает своего возмущения из-за лжи Мендельсона

