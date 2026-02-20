Загарбницька війна Росії проти України триває уже 12 років, однак це не заважає людям з оточення президента США Дональда Трамп запускати нові спільні проєкти з країною-агресоркою заради власного збагачення.

Оточення Трампа продовжує поглиблювати співпрацю з Росією

Очільник Білого дому ніколи не приховував, як він мріє про підписання дуже вигідних угодо з Московою після завершення війни проти України.

Однак, як виявилося, оточення Трампа не бентежить той факт, що війна досі триває, адже вони вже відновлюють співпрацю з країною-агресоркою.

Яскравим прикладом наразі є інвестор Джентрі Біч, якого пов'язують з родиною президента США.

Він нещодавно зізнався журналістам, що кілька місяців тому "тихо" підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній "Новатек" щодо розробки природного газу на Алясці.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, станом на сьогодні вказаний проєкт досі перебуває на ранній стадії.

Насамперед йдеться про використання пересувного заводу з виробництва зрідженого природного газу, який вже будується на заводі "Новатека" в Мурманській області Росії.

Проблема полягає в тому, що американські компанії, що працюють у сфері медичних технологій, фармацевтики та споживчих товарів, також почали замислюватися про повернення на російський ринок.

Попри те, що офіційних рішень поки не ухвалено — ризик справді високий.