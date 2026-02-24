Як вдалося дізнатися іноземним ЗМІ, у Росії дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у межах кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Російський диктатор Володимир Путін вважає, що саме в Telegram може тривати підготовка до справжнього держперевороту в країні-агресорці.

Кремль знову взявся за Дурова та Telegram

Дії глави Telegram П. Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи за статтею 205.1, частина 1.1 (сприяння терористичній діяльності) Кримінального кодексу Росії. Поширити

Згідно з даними журналістів, стаття проти російського мільярдера "базується на матеріалах ФСБ Росії".

Російське слідство, мовляв, дійшло висновку, що "ілюзія анонімності привела в месенджер армію радикалів, наркоманів, вбивць і терористів, що стало формувати загрози нашому суспільству".

Ба більше, команда Путіна вважає, що теракт у "Крокус Сіті Холі", вбивства Дар'ї Дугіної і російського генерала Ігоря Кирилова — це злочини, які були скоєні з безпочереднім використанням Telegram.

Telegram в умовах СВО став головним інструментом спецслужб країн НАТО і "київського режиму", — йдеться в матеріалі "Российской газеты". Поширити

Що також цікаво, глава Кремля панікує, адже переконаний, що в цьому месенджері вже триває підготовка держперевороту в Росії.

Її учасниками можуть бути сам Павло Дуров, російська опозиція та західні лідери.