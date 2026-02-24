Путін підозрює Дурова та Захід у підготовці держперевороту в Росії

Як вдалося дізнатися іноземним ЗМІ, у Росії дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у межах кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності. Російський диктатор Володимир Путін вважає, що саме в Telegram може тривати підготовка до справжнього держперевороту в країні-агресорці.
Головні тези:
- ФСБ підозрює Дурова в причетності до низки резонансних вбивств у Росії.
- Сам бізнесмен на звинувачення влади РФ поки не відреагував.
Кремль знову взявся за Дурова та Telegram
Згідно з даними журналістів, стаття проти російського мільярдера "базується на матеріалах ФСБ Росії".
Російське слідство, мовляв, дійшло висновку, що "ілюзія анонімності привела в месенджер армію радикалів, наркоманів, вбивць і терористів, що стало формувати загрози нашому суспільству".
Ба більше, команда Путіна вважає, що теракт у "Крокус Сіті Холі", вбивства Дар'ї Дугіної і російського генерала Ігоря Кирилова — це злочини, які були скоєні з безпочереднім використанням Telegram.
Що також цікаво, глава Кремля панікує, адже переконаний, що в цьому месенджері вже триває підготовка держперевороту в Росії.
Її учасниками можуть бути сам Павло Дуров, російська опозиція та західні лідери.
