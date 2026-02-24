Макрон оголосив про одразу три поразки Путіна
Макрон оголосив про одразу три поразки Путіна

Макрон проаналізував наслідки війни для Росії
Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон переконаний в тому, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну обернулося для диктатора Володимира Путіна трьома поразками одночасно — воєнною, економічною та стратегічною.

Головні тези:

  • Макрон підкреслив важливість підтримки України як передової лінії захисту Європи.
  • Він пообіцяв, що Київ завжди може розраховувати на підтримку Франції.

Макрон проаналізував наслідки війни для Росії

Глава республіки звернув увагу на те, що війна зміцнила НАТО, яке Путін мріяв максимально оослабити, а також продемонструвала обмеженість старих імперських амбіцій Кремля.

Окрім того, Макрон нагадав, що попри обіцянки Росії захопити Україну за кілька днів, після стабілізації фронту у листопаді 2022 року Росія змогла контролювати лише близько 1% української території.

Він також додав, що за останні лічені тижні ЗСУ навіть змогли звільнити частину окупованих Росією територій.

На цьому тлі Макрон закликав не забувати, якою ціною дісталися армії РФ її мізерні здобутки.

Ні для кого не секрет, що понад 1,2 мільйона російських загарбників загинули або були поранені — це найвищий показник втрат з часів Другої світової війни.

Зазнавши таких втрат, Росія почала набирати людей в Африці та відправляти їх воювати проти України, часто взагалі без підготовки.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Він закликав світ не забувати, що Україна є передовою лінією захисту Європи.

Саме тому глава республіки пообіцяв, що Київ ніколи не втратить підтримку з боку Франції.

