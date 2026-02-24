"Це війна нового типу". Сирський звернувся до українців у 4 роковини повномасштабного вторгнення РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував спеціальне звернення до українського народу у четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Він подякував українцям за стійкість, а також пояснив, у чому полягає головна особливість цієї війни.

Сирський виступив із важливою заявою 24 лютого

Головком вкотре нагадав про те, що вранці 24 лютого 2022 року Росія плекала надію на блискавчину перемогу.

Путін хотів нас зламати за кілька днів, знищити усю державу.

Противник не врахували головного — українців. Сили духу. Мужності воїна. Єдності народу. У боях за Київ, Чернігів, Харків, Миколаїв, Херсон, Маріуполь ми довели: Україна бореться. І буде боротися. Ми вистояли. І вистоїмо. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головком, війна з Росією триває вже 12 років

Сирський звернув увагу на те, що це війна нового типу, адже вона ведеться одразу в кількох вимірах — воєнному, технологічному, когнітивному.

Україна повинна зробити все можливе, щоб в кожному з них стати сильнішою за ворога.