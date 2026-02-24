"Це війна нового типу". Сирський звернувся до українців у 4 роковини повномасштабного вторгнення РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Це війна нового типу". Сирський звернувся до українців у 4 роковини повномасштабного вторгнення РФ

Генштаб ЗСУ
Сирський виступив із важливою заявою 24 лютого

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував спеціальне звернення до українського народу у четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Він подякував українцям за стійкість, а також пояснив, у чому полягає головна особливість цієї війни.

Головні тези:

  • На переконання Сирського, українці вистояли там, де інші б не витримали.
  • Він також нагадав слова Ліни Костенко: "Доля не посміхається рабам, доля посміхається людям".

Сирський виступив із важливою заявою 24 лютого

Головком вкотре нагадав про те, що вранці 24 лютого 2022 року Росія плекала надію на блискавчину перемогу.

Путін хотів нас зламати за кілька днів, знищити усю державу.

Противник не врахували головного  — українців. Сили духу. Мужності воїна. Єдності народу. У боях за Київ, Чернігів, Харків, Миколаїв, Херсон, Маріуполь ми довели: Україна бореться. І буде боротися. Ми вистояли. І вистоїмо.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головком, війна з Росією триває вже 12 років

Сирський звернув увагу на те, що це війна нового типу, адже вона ведеться одразу в кількох вимірах — воєнному, технологічному, когнітивному.

Україна повинна зробити все можливе, щоб в кожному з них стати сильнішою за ворога.

За ці роки ми на жаль втратили найкращих синів і дочок України. Вічна пам’ять. Вічна слава полеглим захисникам і захисницям… Наш обов’язок — бути гідними їх. Продовжувати боротьбу. Здолати ворога заради них. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку. Разом ми захищаємо не лише Україну. Ми захищаємо свободу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін підозрює Дурова та Захід у підготовці держперевороту в Росії
Дуров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла 10 районів зосередження та 6 пунктів управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?