Україна рознесла 10 районів зосередження та 6 пунктів управління армії РФ
Україна рознесла 10 районів зосередження та 6 пунктів управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакувала одразу десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських окупантів.

Головні тези:

  • Починається 5 рік повномасштабної війни Росії проти України.
  • 23 лютого на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 24 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб;

  • танків — 11 698 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од;

  • артилерійських систем — 37 560 (+50) од;

  • засобів ППО — 1 305 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 79 826 (+190) од;

  • спеціальної техніки — 4 074 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 — із реактивних систем залпового вогню.

