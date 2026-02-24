Україна рознесла 10 районів зосередження та 6 пунктів управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакувала одразу десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських окупантів.
Головні тези:
- Починається 5 рік повномасштабної війни Росії проти України.
- 23 лютого на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 24 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб;
танків — 11 698 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од;
артилерійських систем — 37 560 (+50) од;
засобів ППО — 1 305 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 79 826 (+190) од;
спеціальної техніки — 4 074 (+1) од.
Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 — із реактивних систем залпового вогню.
