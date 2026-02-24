ППО знешкодила 111 цілей під час відбиття атаки РФ
ППО знешкодила 111 цілей під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі 23-24 лютого російські загарбники завдавали ударів по мирним містам та селам балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • відбулося влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Нова російська атака почалася ще о 18:00 23 лютого.

Цього разу ворожі цілі летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

