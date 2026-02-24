ППО знешкодила 111 цілей під час відбиття атаки РФ

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі 23-24 лютого російські загарбники завдавали ударів по мирним містам та селам балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- відбулося влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях.
ППО оголосила результати своєї роботи
Нова російська атака почалася ще о 18:00 23 лютого.
Цього разу ворожі цілі летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.
Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
