ПВО обезвредила 111 целей во время отражения атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 23-24 февраля российские захватчики наносили удары по мирным городам и селам баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях.

Новая российская атака началась еще в 18.00 23 февраля.

На этот раз вражеские цели летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.

Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

