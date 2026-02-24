ПВО обезвредила 111 целей во время отражения атаки РФ

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 23-24 февраля российские захватчики наносили удары по мирным городам и селам баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях.
ПВО объявила результаты своей работы
Новая российская атака началась еще в 18.00 23 февраля.
На этот раз вражеские цели летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.
Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
