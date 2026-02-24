Украина разнесла 10 районов сосредоточения и 6 пунктов управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковала сразу десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 261 420 (+920) человек;

танков — 11 698 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед;

артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед;

средств ПВО — 1 305 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 79 826 (+190) ед;

специальной техники — 4 074 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, совершив 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Поделиться

Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и произвели 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.