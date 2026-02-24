Украина разнесла 10 районов сосредоточения и 6 пунктов управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разнесла 10 районов сосредоточения и 6 пунктов управления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковала сразу десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начинается 5 лет полномасштабной войны России против Украины.
  • 23 февраля на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 261 420 (+920) человек;

  • танков — 11 698 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед;

  • средств ПВО — 1 305 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 79 826 (+190) ед;

  • специальной техники — 4 074 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, совершив 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и произвели 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

