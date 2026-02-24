Украина разнесла 10 районов сосредоточения и 6 пунктов управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковала сразу десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начинается 5 лет полномасштабной войны России против Украины.
- 23 февраля на фронте произошло 116 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 261 420 (+920) человек;
танков — 11 698 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед;
артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед;
средств ПВО — 1 305 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 79 826 (+190) ед;
специальной техники — 4 074 (+1) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и произвели 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.
