"Это война нового типа". Сырский обратился к украинцам в 4 годовщину полномасштабного вторжения РФ
Генштаб ВСУ
Сырский выступил с важным заявлением 24 февраля
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал специальное обращение к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Он поблагодарил украинцев за стойкость, а также объяснил, в чем состоит главная особенность этой войны.

Главные тезисы

  • По убеждению Сырского, украинцы выстояли там, где другие не выдержали бы.
  • Он также напомнил слова Лины Костенко: "Судьба не улыбается рабам, судьба улыбается людям".

Главком еще раз напомнил о том, что утром 24 февраля 2022 года Россия питала надежду на молниеносную победу.

Путин хотел нас сломать за несколько дней, уничтожить все государство.

Противник не учел главного — украинцев. Силы духа. Мужества воина. Единства народа. В боях за Киев, Чернигов, Харьков, Николаев, Херсон, Мариуполь мы доказали: Украина борется. И будет сражаться. Мы выстояли. И выстоим.

Как отметил главком, война с Россией длится уже 12 лет.

Сырский обратил внимание на то, что это война нового типа, ведь она ведется сразу в нескольких измерениях — военном, технологическом, когнитивном.

Украина должна сделать все возможное, чтобы в каждом из них стать сильнее врага.

За эти годы мы, к сожалению, потеряли лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная память. Вечная слава павшим защитникам и защитницам… Наша обязанность — быть достойными их. Продолжать борьбу. Победить врага ради них. Мы благодарны международным партнерам за поддержку. Вместе мы защищаем не только Украину. Мы защищаем свободу.

