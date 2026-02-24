"Это война нового типа". Сырский обратился к украинцам в 4 годовщину полномасштабного вторжения РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал специальное обращение к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Он поблагодарил украинцев за стойкость, а также объяснил, в чем состоит главная особенность этой войны.
Главные тезисы
- По убеждению Сырского, украинцы выстояли там, где другие не выдержали бы.
- Он также напомнил слова Лины Костенко: "Судьба не улыбается рабам, судьба улыбается людям".
Сырский выступил с важным заявлением 24 февраля
Главком еще раз напомнил о том, что утром 24 февраля 2022 года Россия питала надежду на молниеносную победу.
Путин хотел нас сломать за несколько дней, уничтожить все государство.
Как отметил главком, война с Россией длится уже 12 лет.
Сырский обратил внимание на то, что это война нового типа, ведь она ведется сразу в нескольких измерениях — военном, технологическом, когнитивном.
Украина должна сделать все возможное, чтобы в каждом из них стать сильнее врага.
