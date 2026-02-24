Трамп висунув Зеленському новий ультиматум щодо мирної угоди

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у гарантіях безпеки для України є "хороші моменти", однак президент США Дональд Трамп вимагає підписати їх разом із угодою з Росією про мир.

Що відомо про нову вимогу Трампа

За словами Зеленського, він досі не отримав від союзників конкретного пояснення щодо того, як вони будуть діяти, якщо Росія наважиться на нове вторгнення.

У цих гарантіях безпеки є хороші моменти, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що (наші) партнери будуть готові зробити, якщо Путін знову прийде. Це те, що українці хочуть почути. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також офіційно підтвердив, що існують розбіжність щодо послідовності кроків на шляху до миру.

Так, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп фактично висунув Києву новий ультиматум.

Президент США вимагає, щоб Україна підписала мирну угоду з Росією та угоду зі США і європейськими країнами, яка надасть Україні гарантії безпеки, все за один раз.

Трамп мріє, що все це в ідеалі станеться під час великої церемонії, що ознаменує кінець війни.

Офіційний Київ наразі добивається того, щоб гарантії безпеки спочатку узгодили та ратифікували в Конгресі США.