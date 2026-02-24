Трамп выдвинул Зеленскому новый ультиматум касательно мирного соглашения

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в гарантиях безопасности для Украины есть "хорошие моменты", однако президент США Дональд Трамп требует подписать их вместе с соглашением с Россией о мире.
Главные тезисы
- Киев призывает, чтобы гарантии безопасности ратифицировал Конгресс США.
- Переговоры продолжаются, но пока Киев не смог добиться справедливости.
Что известно о новом требовании Трампа
По словам Зеленского, он до сих пор не получил от союзников конкретного объяснения по поводу того, как они будут действовать, если Россия решится на новое вторжение.
Глава государства также официально подтвердил, что существуют разногласия относительно последовательности шагов на пути к миру.
Так, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп фактически выдвинул Киеву новый ультиматум.
Президент США требует, чтобы Украина подписала мирное соглашение с Россией и соглашение с США и европейскими странами, которое предоставит Украине гарантии безопасности, все за один раз.
Трамп мечтает, что все это в идеале произойдет во время великой церемонии, которая ознаменует конец войны.
Официальный Киев добивается того, чтобы гарантии безопасности сначала согласовали и ратифицировали в Конгрессе США.
