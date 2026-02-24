Трамп выдвинул Зеленскому новый ультиматум касательно мирного соглашения

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в гарантиях безопасности для Украины есть "хорошие моменты", однако президент США Дональд Трамп требует подписать их вместе с соглашением с Россией о мире.

Что известно о новом требовании Трампа

По словам Зеленского, он до сих пор не получил от союзников конкретного объяснения по поводу того, как они будут действовать, если Россия решится на новое вторжение.

В этих гарантий безопасности есть хорошие моменты, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что (наши) партнеры будут готовы сделать, если Путин снова придет. Это то, что украинцы хотят услышать. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также официально подтвердил, что существуют разногласия относительно последовательности шагов на пути к миру.

Так, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп фактически выдвинул Киеву новый ультиматум.

Президент США требует, чтобы Украина подписала мирное соглашение с Россией и соглашение с США и европейскими странами, которое предоставит Украине гарантии безопасности, все за один раз.

Трамп мечтает, что все это в идеале произойдет во время великой церемонии, которая ознаменует конец войны.

Официальный Киев добивается того, чтобы гарантии безопасности сначала согласовали и ратифицировали в Конгрессе США.