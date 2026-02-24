Как удалось узнать СМИ, американский лидер Дональд Трамп приказал своей команде сделать все возможное, чтобы российско-украинская война завершилась до 4 июля 2026 года, то есть ко дню празднования 250-летия независимости США.

Трамп хочет завершить российско-украинскую войну как можно скорее

Белый дом не может игнорировать тот факт, что мирные переговоры уже несколько раз срывались именно из-за позиции официальной Москвы.

Как признаются американские чиновники на условиях анонимности, они уже поняли, что российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну против Украины, а не подписывать мирное соглашение.

Инсайдеры СМИ не скрывают, что переговоры между тремя сторонами — Киевом, Москвой и Вашингтоном — фактически оказались в тупике.

Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, возглавляемых специальным посланником США Стивеном Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявил представитель НАТО. Это означает либо отказ России от некоторых своих "красных линий", включающих полный контроль над землями в восточном Донбассе, либо отказ США от Украины. Поделиться

Несмотря на то, что Трамп приказал своей команде завершить российско-украинскую войну до 4 июля 2026 года, этот сценарий остается крайне маловероятным.

С заявлением по этому поводу выступила Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра "Россия — Евразия" Карнеги: