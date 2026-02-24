Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України
Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Трамп хоче завершити російсько-українську війну якомога швидше
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися ЗМІ, американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді зробити все можливе, щоб російсько-українська війна завершилися до 4 липня 2026 року, тобто до дня святкування 250-річчя незалежності США.

Головні тези:

  • Мирні переговори між Києвом, Москвою та Вашингтоном зараз опинилися в глухому куті.
  • Ймовірність того, що війна буде тривати — дуже висока.

 

Трамп хоче завершити російсько-українську війну якомога швидше

Білий дім не може ігнорувати той факт, що мирні переговори вже кілька разів зривалися саме через позицію офіційної Москви.

Як зізнаються американські посадовці на умовах анонімності, вони вже зрозуміли — російськи диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну проти України, а не підписувати мирну угоду.

Інсайдери ЗМІ не приховують, що переговори між трьома сторонами — Києвом, Москвою та Вашингтоном — фактично опинилися в глухому куті.

Москва і Вашингтон фактично змагаються, хто першим поступиться в переговорах, очолюваних спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявив представник НАТО. Це означатиме або відмову Росії від деяких своїх "червоних ліній", які включають повний контроль над землями в східному Донбасі, або відмову США від України.

Попри те, що Трамп наказав своїй команді завершити російсько-українську війну до 4 липня 2026 року — цей сценарій залишається вкрай малоймовірним.

З заявою з цього приводу виступила Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру "Росія — Євразія" Карнегі:

Поки Путін при владі, Росія не паралізована масовими протестами, і в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на озброєння, війна триватиме.

