Федоров представив новий план війни та назвав 3 конкретні цілі

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна підготувала план війни, у межах якого потрібно реалізувати 3 конкретні мети: посилити ППО, зупинити армію РФ і залишити ворога без економічних ресурсів для продовження агресії.
Головні тези:
- Україна працює над реформою системи управління, підготовки військових і закупівель.
- Окрім того, вона використовує нові технології для підвищення ефективності оборони.
Новий план війни — Федоров розкрив деталі
За словами міністра оборони, цей документ передбачає три конкретні цілі:
Закрити небо. Головне завдання наразі — захистити український народ та інфраструктуру. Для цього буде потрібно ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Для реалізації цієї мети уже створюють багаторівневу систему “малої” ППО та масштабують перехоплювачів. Ба більше, уже стартували важливі організаційні зміни.
Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі. Федоров звернув увагу на те, що на Донеччині армія РФ втрачає 156 солдатів на один квадратний кілометр. Однак, якщо ця кількість перевищить 200 вбитих окупантів за кожен км², то просування ворога стане неможливим. Саме тому Україна планує зупинити противника в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі.
Позбавити Росію економічного ресурсу воювати. На переконання Федорова, війна триває, бо в росії є гроші. Ключове джерело доходів Кремля не змінилося — це нафта. Ні для кого не секрет, що країна-агресорка продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Міністр вважає: якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Для реалізації цієї мети потрібно посилювати санкції, координувати дії зі союзниками, посилювати тиск на тіньовий флот.
