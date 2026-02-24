Федоров представив новий план війни та назвав 3 конкретні цілі

За словами міністра оборони, цей документ передбачає три конкретні цілі:

Закрити небо. Головне завдання наразі — захистити український народ та інфраструктуру. Для цього буде потрібно ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Для реалізації цієї мети уже створюють багаторівневу систему “малої” ППО та масштабують перехоплювачів. Ба більше, уже стартували важливі організаційні зміни.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі. Федоров звернув увагу на те, що на Донеччині армія РФ втрачає 156 солдатів на один квадратний кілометр. Однак, якщо ця кількість перевищить 200 вбитих окупантів за кожен км², то просування ворога стане неможливим. Саме тому Україна планує зупинити противника в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі.