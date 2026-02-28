РФ атакувала Україну балістикою та 105 ударними дронами

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 27-28 лютого російські загарбники завдавали ударів по мирним українським містам та селам 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, а також ракетою Іскандер-М.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Відомо про влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.
Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Новий повітряний напад ворога почався ще о 18:00 27 лютого.
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, та ТОТ Донецька, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
