Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та 105 ударними дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 27-28 лютого російські загарбники завдавали ударів по мирним українським містам та селам 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, а також ракетою Іскандер-М.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Відомо про влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Новий повітряний напад ворога почався ще о 18:00 27 лютого.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, та ТОТ Донецька, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

