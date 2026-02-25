Чехія забезпечила закупівлю 880 тис боєприпасів для України у 2026 році
Чехія забезпечила закупівлю 880 тис боєприпасів для України у 2026 році

Джерело:  Укрінформ

На цей рік вже забезпечено фінансування близько 880 тис одиниць боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

Головні тези:

  • Чехія забезпечила фінансування закупівлі 880 тис. боєприпасів для України в рамках своєї ініціативи.
  • Ініціатива охопила поставки великокаліберних боєприпасів для України на рік вперед.
  • Україна має значний попит на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 км і використовує до 8 тис. снарядів щодня.

Чехія знайшла фінансування для 880 тис боєприпасів для України

Про це на відкритих слуханнях у Сенаті Чеської Республіки повідомив радник з національної безпеки Гінек Кмонічек.

Кмонічек поінформував, що ця ініціатива охопила близько 48% поставок великокаліберних боєприпасів до України в 2025 році, а у випадку з калібром 155 міліметрів — 52%.

За словами радника, на цей рік забезпечено фінансування близько 880 тис. одиниць боєприпасів.

Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 мільярдів крон.

Радник також зазначив, що наразі у України переважно є запити на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 кілометрів. Українська сторона, за його даними, використовує від 3 тис до 8 тис таких снарядів за один день.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України, яка передбачає закупівлю снарядів по всьому світу, розрахована на суму 5 млрд євро, але на станом на 11 лютого вдалося зібрати лише 1,4 млрд євро.

Ініціатива була запропонована самим президентом ЧР і минулим урядом на початку 2023 року. Новий уряд, члени якого в передвиборчій кампанії обіцяли ініціативу зупинити, на початку цього року погодилися її продовжити, але за умови, що сама Чехія фінансово не буде її підтримувати, а буде лише координувати.

