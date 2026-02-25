Чехія забезпечила закупівлю 880 тис боєприпасів для України у 2026 році

На цей рік вже забезпечено фінансування близько 880 тис одиниць боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.
Головні тези:
- Чехія забезпечила фінансування закупівлі 880 тис. боєприпасів для України в рамках своєї ініціативи.
- Ініціатива охопила поставки великокаліберних боєприпасів для України на рік вперед.
- Україна має значний попит на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 км і використовує до 8 тис. снарядів щодня.
Про це на відкритих слуханнях у Сенаті Чеської Республіки повідомив радник з національної безпеки Гінек Кмонічек.
За словами радника, на цей рік забезпечено фінансування близько 880 тис. одиниць боєприпасів.
Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 мільярдів крон.
Радник також зазначив, що наразі у України переважно є запити на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 кілометрів. Українська сторона, за його даними, використовує від 3 тис до 8 тис таких снарядів за один день.
Ініціатива була запропонована самим президентом ЧР і минулим урядом на початку 2023 року. Новий уряд, члени якого в передвиборчій кампанії обіцяли ініціативу зупинити, на початку цього року погодилися її продовжити, але за умови, що сама Чехія фінансово не буде її підтримувати, а буде лише координувати.
