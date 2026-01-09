Боєприпаси для України. Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи" у 2026 році
Категорія
Світ
Дата публікації

Боєприпаси для України. Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи" у 2026 році

МЗС України
Сибіга

Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали, завдяки чому Україна може отримувати боєприпаси для артилерії та іншого озброєння.

Головні тези:

  • Чехія має намір продовжити дію “снарядної ініціативи” щодо постачання боєприпасів для України до 2026 року.
  • Угода про постачання боєприпасів була укладена під час візиту міністра закордонних справ Чехії до України.

Чехія продовжить дію "снарядної ініціативи" для України у 2026 році

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петро Мацінка на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Я став послом добрих справ — продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів.

За словами Мацінки, під час зустрічі він із Сибігою також обговорив постачання Україні потрібної військової амуніції та запрошення до чеськог бізнесу взяти участь у цих постачаннях.

Також чеський міністр прокоментував мирний процес, який може покласти край війні в Україні, зокрема підтвердив, що його поінформували про переговори між Україною та США.

Я зрозумів, чи маємо це бачити оптимістично, чи песимістично, тож моє ставлення буде більш реалістичне. Я бачу , що Україна має великий інтерес до миру і я бачу, що вона готова.

у 2024 році Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу. Завдяки Чехії Україна почала отримувати велику кількість боєприпасів насамперед для артилерії.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України з візитом 9 січня. Це перший візит Мацінки в Україну. Відомо, що потяг міністра затримався через чергову масовану атаку РФ на українські міста.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія обіцяє Україні збільшити постачання боєприпасів великого калібру у 2025 році
снаряди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ
танк
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України
Фіала

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?