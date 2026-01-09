Боєприпаси для України. Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи" у 2026 році

Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи", започаткованої минулим урядом Петра Фіали, завдяки чому Україна може отримувати боєприпаси для артилерії та іншого озброєння.
Головні тези:
- Чехія має намір продовжити дію “снарядної ініціативи” щодо постачання боєприпасів для України до 2026 року.
- Угода про постачання боєприпасів була укладена під час візиту міністра закордонних справ Чехії до України.
Чехія продовжить дію "снарядної ініціативи" для України у 2026 році
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петро Мацінка на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
За словами Мацінки, під час зустрічі він із Сибігою також обговорив постачання Україні потрібної військової амуніції та запрошення до чеськог бізнесу взяти участь у цих постачаннях.
Також чеський міністр прокоментував мирний процес, який може покласти край війні в Україні, зокрема підтвердив, що його поінформували про переговори між Україною та США.
Я зрозумів, чи маємо це бачити оптимістично, чи песимістично, тож моє ставлення буде більш реалістичне. Я бачу , що Україна має великий інтерес до миру і я бачу, що вона готова.
у 2024 році Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу. Завдяки Чехії Україна почала отримувати велику кількість боєприпасів насамперед для артилерії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-