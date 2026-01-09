Боеприпасы для Украины. Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы" в 2026 году
Категория
Мир
Дата публикации

Боеприпасы для Украины. Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы" в 2026 году

МИД Украины
Сибига
Read in English
Читати українською

Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы", инициированной прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.

Главные тезисы

  • Чехия продолжит действие “снарядной инициативы” и поставки боеприпасов для Украины до 2026 года.
  • Инициатива была инициирована прошлым правительством и является важной для обеспечения Украины боеприпасами.
  • Министр иностранных дел Чехии выразил радость от нахождения компромисса и поддержки инициативы по поставкам боеприпасов.

Чехия продолжит действие "снарядной инициативы" для Украины в 2026 году

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Я стал послом добрых дел — продолжение снарядной инициативы, чрезвычайно важной для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам.

По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение в чешский бизнес принять участие в этих поставках.

Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может покончить с войной в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.

Я понял, должно ли это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистично. Я вижу, что у Украины большой интерес к миру и я вижу, что она готова.

в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада. Благодаря Чехии Украина начала получать большое количество боеприпасов, прежде всего, для артиллерии.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с визитом 9 января. Это первый визит Маценко в Украину. Известно, что поезд министра задержался из-за очередной массированной атаки РФ на украинские города.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия обещает Украине увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году
снаряды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ
танк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?