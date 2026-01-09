Боеприпасы для Украины. Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы" в 2026 году

Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы", инициированной прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.

Чехия продолжит действие "снарядной инициативы" для Украины в 2026 году

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Я стал послом добрых дел — продолжение снарядной инициативы, чрезвычайно важной для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам. Поделиться

По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение в чешский бизнес принять участие в этих поставках.

Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может покончить с войной в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.

Я понял, должно ли это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистично. Я вижу, что у Украины большой интерес к миру и я вижу, что она готова.

в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада. Благодаря Чехии Украина начала получать большое количество боеприпасов, прежде всего, для артиллерии.