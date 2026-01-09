Боеприпасы для Украины. Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы" в 2026 году

Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы", инициированной прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.
Главные тезисы
- Чехия продолжит действие “снарядной инициативы” и поставки боеприпасов для Украины до 2026 года.
- Инициатива была инициирована прошлым правительством и является важной для обеспечения Украины боеприпасами.
- Министр иностранных дел Чехии выразил радость от нахождения компромисса и поддержки инициативы по поставкам боеприпасов.
Чехия продолжит действие "снарядной инициативы" для Украины в 2026 году
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение в чешский бизнес принять участие в этих поставках.
Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может покончить с войной в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.
Я понял, должно ли это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистично. Я вижу, что у Украины большой интерес к миру и я вижу, что она готова.
в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада. Благодаря Чехии Украина начала получать большое количество боеприпасов, прежде всего, для артиллерии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-